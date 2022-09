... y con las figuras, llegaron los rostros conocidos a La Glorieta

33 grados de temperatura, tres cuartos de entrada y las figuras en La Glorieta. La plaza con ambientazo y los rostros conocidos arroparon esta segunda de abono con Juli, Manzanares y Tomás Rufo. En el patio de cuadrillas llegaron los reencuentros, y los 'flashes' fueron directos para Hristo Stoichkov Stoichkov es un exfutbolista del C. F. Barcelona, o para el matador de toros Emilio de Justo, que quiso arropar a sus compañeros desde el callejón.

De entre todos los empresarios, destacó la presencia de Juan José Hidalgo, fiel a su cita con la tauromaquia cada septiembre; o empresarios conocidos del sector hostelero como Gonzalo Sendín, propietario del Mesón de Gonzalo; Fernado Curto o Conrado Calvo, propietario del emblemático restaurante de Villaseco de los Gamitos que lleva su nombre.

Mucha elegancia en los tendidos y buenos aficionados, además de muchos ganaderos como Victorino Martín, que ya estuvo por la mañana en los coloquios taurinos del Casino; Pilar Majeroni, de Castillejo de Huebra; José Ignacio Pérez Tabernero, de la ganadería de Montalvo; Paco Galache; Rafael Iribarren, ganadero de José Cruz; Ángel Casasola; Fernando Rodríguez, ganadero de Adelaida Rodríguez; la familia al completo de Lorenzo Rodríguez Espioja o José Luis Rodríguez, ganadero de Valrrubio, entre otros.

No faltó en la tarde la polémica, y llegó desde el tendido 1 cuando la seguridad de la empresa tuvo que intervenir para recordar a muchos jóvenes que ese no era su sitio, y empezó el desfile. Cosas del directo. La tarde fue espesa, esta vez los de Garcigrande no sirvieron y el ambiente poco a poco se fue apagando. El viernes vienen los de Galache, toca esperar.