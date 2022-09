El Salamanca UDS empieza a cumplir con el cartel de favorito y se estrena con goleada en Palencia (0-3)

El Salamanca UDS ha empezado la temporada con victoria en El Otero ante el Palencia por 0-3. Los de la carretera de Zamora han cumplido con el cartel de favorito para el ascenso en la primera jornada y se han impuesto a su rival gracias a los goles de Joel, Pablo de Castro y Álvarito. Todo ello sin piezas importantes como Benito, Pereira y Gustavo.

En la alineación, María ha apostado por Del Río bajo palos pese a las dudas con su figura, mientras que Jony, José Rodríguez, Pablo de Castro y Souley le han arropado como defensas. En el centro del campo, Fábio ha actuado como pivote por detrás de Amaro y Peli, por lo que el tridente ofensivo ha quedado compuesto por David Franco, Joel y Padilla.

Sin embargo, el choque no ha arrancado sumamente plácido para un cuadro charro que no ha lucido sus nuevas equipaciones al no haber llegado aún, motivo por el que han utilizado la ropa de la pretemporada. Más allá de eso, Souley ha evitado el 1-0 al sacar en la línea de su meta un balón que se colaba si no es por él. Diferencial el lateral zurdo un día más.

A los visitantes se les ha notado más dominadores, aunque les ha costado hacerse a las dimensiones de El Otero y no ha sido hasta la media hora de juego cuando han despertado por medio de un tiro de Peli que se ha marchado cerca del poste del arco salvaguardado por Dani.

EL ÉXTASIS

Pero al filo del descanso ha tenido lugar el momento épico de los del Helmántico con dos goles en tres minutos por medio de Joel y Pablo de Castro, siendo ambos en acciones a balón parado con Amaro como protagonista a la hora de ejecutarlas. Locura entre los 200 aficionados blanquinegros y 0-2 para coger calma en un momento clave.

En el segundo tiempo, el Palencia ha tratado de recortar diferencias pese a que David Franco y Fábio han vuelto a probar al arquero rival sin éxito. A medida que los minutos se han consumido, María ha dado entrada a Gabri Salazar y Álvarito por el extremo anteriormente citado y el anotador Joel para recomponer el bloque. De hecho, la jugada ha salido perfecta porque el ex del Guijuelo ha regateado a Dani para poner el 0-3.

En definitiva, el Salamanca UDS ha sumado los tres puntos y ha dejado claro que su idea no es sufrir un calvario este año. Además, el discutido Del Río no ha encajado y ha regalado alguna buena intervención para que las aguas se tranquilicen. El sábado que viene, primer test en el 'templo' contra el Almazán en un día que coincide con la Feria Taurina.

EL SANTA MARTA EMPATA

Los del San Casto no han podido seguir el ejemplo de su compañero de campeonato después del 1-1 con el Becerril. Tomi ha adelantado a los de Amatria en su estadio y los de fuera han igualado el electrónico en los compases determinantes de la contienda.

FICHA TÉCNICA

Palencia: Dani; Carpio (Nacho, min. 58), Abou, Capi, Viti; Slava (Koldo, min. 58), Chopi, J. Torres (Charly, min. 83); Vallejo (Adri, min. 78), Astudillo y Gianluca (Murci, min. 73).

Salamanca UDS: Miguel; Jony, José, Pablo, Souley; Fábio, Peli, Amaro (Poveda, min. 85); Padilla (Mati, min. 80), Joel (Gabri, min. 71) y Franco (Álvarito, min. 71).

GOLES: 0-1, min. 43: Joel. 0-2, min. 45+: Pablo de Castro. 0-3, min. 77: Álvarito.

ÁRBITRO: Sergio Balbas Calvo, del colegio de Castilla y León. Amarillas para Slava, Carpio; Amaro, José Rodríguez y Franco.

ESTADIO: El Otero.