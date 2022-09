Que te vote Chapote

Nuestro presidente no acaba de deshojar la fecha de las próximas elecciones. Ahora bien, a juzgar por su actitud, todo hace pensar que, o bien quiere hacer una nueva vuelta a España vendiendo su mercancía o, lo más probable, por estar rodeado de consumados/as animalistas, ha visto las orejas al lobo y no quiere que le pille el toro. En cualquier caso, copiando a un gran periodista, piensa que más vale pronto que nunca.

Las prisas no vienen de ahora; comenzaron con el revolcón de la primera consulta electoral efectuada bajo su mandato. El cuento de la lechera se vino abajo y el gráfico de las siguientes recuerda la bajada del Tourmalet. A pesar del reparto de caramelos en el bautizo organizado, no se ven los resultados y sigue sin aparecer el punto de inflexión. En el año 2017 se subió a su coche y aquella excursión le dio resultado. Aunque nunca lo reconozcan, miles de socialistas recordarán su primera visita y estarán arrepintiéndose de apostar a un caballo que solamente ganó aquella carrera. Quiere “pisar la calle”, “cerca de la gente” y eso entraña un riesgo. Ahora, tendrá que volver a la carretera –porque subirse al Falcon sería inmoral- y hacer las 30 etapas con cargo al partido, ni una más ni una menos, a ras de suelo, con el peligro de tener que comprobar que, a pesar del esmero con que se organiza cada estación de su particular vía crucis, tenga que ver y oír las protestas de los que no quieren ni verle.

La primera etapa de su gira no podía ser otra que Sevilla porque es mucho lo que se juega y, para más seguridad, uno de los reductos donde siempre resultó más votado el PSOE. Fue bajarse del coche y comenzar el concierto de pitos y abucheos. Se acabó pisar la calle. A partir de ahora, los mítines serán en local cerrado y mostrando una sonrisa a la entrada. El nuevo modelo ya se ha ensayado en La Moncloa con 50 camuflados como extras y 5 acreditados reporteros encargados de centrar balones para que el nuevo Lewandowski remate a puerta vacía. De momento, el mitin previsto para el pasado sábado en Toledo ha sido suspendido por problemas de agenda. No se especifica si es la de bolsillo o la agenda 2030.

Es cierto que la cuadra socialista no tiene mucho donde escoger, pero este caballo ya ha demostrado no ser, ni mucho menos, el más adecuado. Es más, todo indica que le quedan pocas carreras en el turf socialista de España. Él lo sabe y guarda una carta en la manga: si el chollo termina en España, pretende dar el salto a cargos de la Unión Europea o de la Internacional Socialista. Es decir, puerta o portón giratorios.

Pero bueno, ahora toca calentar esa campaña electoral que nunca desaparece cuando hay un dirigente socialista. A pesar del empeño de Tezanos, las encuestas se empecinan en llevarle la contraria y Sánchez, no es que vea en peligro la nómina de los compañeros/as que tienen nómina del Estado; ve en peligro la propia y se ha dicho: ¡”Vamos a por todas”! Si, cuando todo parecía sonreírle, ha sido capaz de saltar por encima de leyes, obligaciones, promesas y acuerdos, sin decir ni una sola verdad, hay que echarse a temblar ahora que se ve con el agua al cuello.

Por la circunstancia de no ser diputado, Feijóo incitó a Sánchez a mantener un debate en el Senado y el presidente, tras consultarlo con sus asesores, aceptó el reto. A fin de cuentas, iba a medir guantes con alguien sin las “tablas” suficientes para aguantarle más de un asalto. Por si acaso, ya se había amañado el reloj y mojado la lona para provocar algún resbalón del aspirante. Con todos los respetos para los asesores de la calle Génova, Feijóo aceptó un debate a ciegas. Sánchez no es de fiar y lo demostró en el Senado. Sin valorar las dotes oratorias de ambos políticos, hay que juzgar el rendimiento final, el sabor de boca que le queda a los oyentes. En este caso, Feijóo se dedicó a poner de manifiesto los verdaderos problemas que entraña la actual situación y los remedios que está aplicando este gobierno; todo ello sin faltar a la verdad. Sánchez, como no podía ser de otra forma, no dijo ni una verdad. A simple vista, parecería lógico pensar que el gallego había vencido al madrileño, pero, en la práctica, eso no es suficiente.

En todo debate tiene desventaja quien no tiene derecho a la última réplica. Cuando Feijóo “entraba en juego”, el árbitro pitaba falta y daba el balón al contrario que, como buen marrullero, empleaba piernas y codos sin recibir ni una tarjeta. Sánchez no contestó a ninguna de las acusaciones que, siendo conocidas por todos los españoles, le fue enumerando Feijóo. Sin embargo, en todas sus subidas a la tribuna puso a Feijóo a caer de un burro. Lo más suave fue tildarle de insolvencia o mala fe, de haber sido elegido por las grandes empresas o de estar en babia. Pero la perla vino cuando exclamó: “Usted miente sin despeinarse” o “Este gobierno está para cumplir con la ley” –dijo la sartén al cazo. El político más mentiroso en toda nuestra historia culpando de sus defectos a los demás. Es el colmo del cinismo, pero, al no rebatir ninguna de las acusaciones, la última intervención pude dejar un sabor equivocado, y más en esta ocasión que Sánchez empleó un lenguaje excesivamente agresivo, frente populista y barrio bajero. Eso lo sabe Feijóo y aceptó. Él sabrá lo que hace.

Los partidos políticos consideran indispensables las campañas electorales. De hecho, se gastan grandes cantidades de sus propios fondos – al menos, eso es lo legal-, pero la verdadera campaña es su comportamiento durante toda la legislatura. Muy pocos votantes cambian su intención de voto tras asistir a un mitin; asisten, unas veces por curiosidad, y otras muchas porque se pude “pasar lista”.

Los malos augurios han provocado la inquietud de Sánchez, por mucho que intente disimularlo. Por eso agotará todas sus posibilidades y no parará en argucias para arañar hasta el último voto. En el primer acto de esta tournée pudo ver la pancarta “Que te vote Chapote”, muy oportuna y toda una carga de profundidad para las candidaturas del PSOE. Dudo mucho que, a pesar de lo que expresa, Sánchez se dé por aludido. Lo ha demostrado en toda la legislatura. Por antidemocrática o inmoral que pueda resultar cualquiera de sus medidas, no dudará en aplicarla si con ello asegura su continuidad en La Moncloa. Quien no esté dispuesto a ello, no necesita decírselo en una pancarta, sólo lo conseguirá por medio del voto. Así se explica en democracia.