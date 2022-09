Feliz y aguerrida ‘vuelta’ a los ruedos como ‘titular’ de Álvaro de la Calle

Se lidió un desafío entre Yonnet -que ganó el desafío- y José Escolar, de muy seria presencia, en el que Álvaro de la Calle -que no hacía el paseíllo como torero 'titular' desde el año 2016- dejó una obra muy importante, López Chaves mostró una tarde de firmeza y Solera también dio fe de su valor.

Domingo López-Chaves, Álvaro de la Calle y Maxime Solera hacían, este domingo, el paseíllo en el cierre de la Feria del Arroz en un festejo en el que se lidiaban astados de Yonnet y José Escolar.

Chaves, ovacionado con el primero de Yonnet, que desarrolló sentido durante la lidia

Número 81, de mayo de 2018, un castaño claro, muy serio, con cara y ancho de sienes fue el primero, que se lo pensó de salida. López Chaves dejó varias verónicas de buen trazo de inicio rematadas con una buena media. Se lo pensó el animal en el primer encuentro, en el que empujó en el peto con un solo pitón, y acudió al galope en la segunda vara desde los mismos medios de la plaza. Tenía poco recorrido el animal, pero conservó fuerzas para la faena y se rompió en su embestida sobre todo cuando Chaves le bajó la mano. Toro exigente, al que le dejó tandas a media altura porque fue tomando tendido el astado. Concluyó de un pinchazo y un espadazo posterior caído. Ovación.

Faena templada y con momentos firmísimos de Álvaro de la Calle al bravo segundo de Yonnet, de vuelta al ruedo… pero pincha las dos orejas

Saludó una ovación Álvaro de la Calle antes de la salida del segundo toro, número 85, de 560 kilos, negro meano. Dejó templadas verónicas el charro, y el animal dejó dos entradas emocionantes al caballo aplaudidas por el tendido. Saludó Miguel Murillo palos en mano. El toro fue importante: con humillación, recorrido y fijeza. Estuvo muy templado Álvaro de la Calle en las primeras tandas sobre la mano diestra -dos-, y una sobre la zurda. Aprovechó totalmente esta oportunidad, pues llevaba desde 2016 sin torear como matador en un festejo. La pena fue que lo despenó de medio espadazo caído, si no hubiese abierto la puerta grande. Cortó una oreja y el toro fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Maxime Solera, por encima del serísimo y peligroso tercero de Yonnet

Número 92, de diciembre de 2017 y 525 kilos, colorado de capa, era el tercero, un animal serio y astifino. Lo quiso recibir con buen gusto Maxime Solera, pero no se entregó en sus telas el animal. El toro fue más espectacular que bravo en las puyas, con tres galopes desde los medios en los tres encuentros. Y luego se lo pensaba mucho y no humilló en la muleta de Solera, que estuvo firme. Tenía peligro sordo el animal: tuvo siempre la cara alta y fue muy peligroso. Por encima de él. Dejó un buen espadazo y fue ovacionado.

López Chaves se la juega al natural con el zorrón cuarto de Escolar, pero el descabello le quita el doble premio

“Curandero”, número 39, de 570 kilos, de José Escolar, era serio de estampa, se entregó en su salida, pero fue desarmado López Chaves y no pudo rematar el recibo. Se llevó tres puyas el animal, pero no empujó mucho y no se arrancó con alegría. Muy complicado en los palos. Y en la faena, estuvo muy torero para imponerse en el prólogo muleteril; por el pitón derecho era un zorrón, por eso le sacó lo mejor que tenía a zurdas. Se tiró recto y dejó un espadazo delantero, perdiendo las dos orejas con el doble golpe de descabello. Ovación.

Ovación tras aviso para De la Calle con el complicado quinto

El quinto toro, “Madrileño”, de febrero de 2018, de 500 kilos y negro bragado, muy en el tipo de Albaserrada, bajo y bien hecho. En las dos puyas el animal se arrancó al caballo desde los medios pero no se entregó. Animal tardo y se entregó poco en la muleta del charro; poco a poco desarrolló algo de humillación por la zurda. Tras muletazos meritorios, lo despenó de una buena estocada, pero tuvo que usar dos veces el descabello. Ovación tras aviso.

Ovación tras dos avisos para Solera en el sexto

El último toro de la temporada en Arles fue un animal de noviembre de 2017, de 540 kilos, cárdeno bragado, de José Escolar. Animal serio y bien presentado, como el resto de la corrida. Lo recibió muy bien con verónicas genuflexas Maxime Solera. Recibió dos varas y luego fue peligroso en los palos, metiéndose por dentro en el pitón izquierdo. Tuvo que torearlo por abajo ante su geniuda condición en el inicio de la obra. Muy firme Solera, que consiguió buenas series por el pitón derecho, y se entregó totalmente ante este animal, consiguiendo dos buenas series también al natural. Por encima del toro Solera. Remató de medio espadazo contrario y falló en repetidas ocasiones con el descabello. Ovación tras dos avisos.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Arles (Francia). Última de la Feria del Arroz. Corrida de toros. Media entrada.

Toros de Yonnet -los tres primeros- y José Escolar.

Domingo López-Chaves, ovación y ovación.

Álvaro de la Calle, oreja y ovación tras aviso.

Maxime Solera, ovación y ovación tras dos avisos.

INCIDENCIAS: En cuanto a los premios, el mejor toro del desafío fue designado “Semáforo”, mientras que el picador Jean Lou Pedillet, que actuó en tercer lugar, fue premiado como el mejor piquero del festejo.