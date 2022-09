El fútbol sí es justo con Unionistas

“Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente”.

“Derecho, razón, equidad”.

El diccionario de la RAE incluye, entre otras muchas, estas dos acepciones para el significado de la palabra ‘justicia’. Discutida por muchos y alabada por otros, generalmente existe y le otorga a cada uno lo que se merece.

El fútbol es uno de los deportes en los que más se apela a este vocablo, ya sea por parte de jugadores, entrenadores o periodistas, con el fin de intentar justificar una situación positiva o negativa para un club.

En éstas anda en la actualidad Unionistas de Salamanca tras un arranque de competición liguera tan poco agradable como merecido; sí, y no, no pasa absolutamente nada por decirlo así de claro. Un punto de nueve posibles ha logrado el equipo de Raúl Casañ en los tres primeros partidos de la temporada merced a la derrota en Córdoba (4-1), el empate ante el Linares (1-1) y la derrota ante el Castilla de Raúl González Blanco (1-0).

“No hemos merecido perder”; “hemos sido mucho mejores”; “el equipo ha generado más”; “un fallo nos ha condenado…”. Es típico escuchar y decir, al mismo tiempo, estos tópicos del fútbol que tratan de esconder lo que se ha hecho mal en muchas ocasiones.

Soy de los que piensan que, si un equipo gana un partido, una eliminatoria o un título es porque se lo ha merecido y ha hecho cosas que el equipo contrario no ha hecho. En el caso de Unionistas, contra el Córdoba el equipo se cayó en la segunda parte y cometió errores groseros e impropios de un equipo de Primera RFEF.

Igual que el empate contra el Linares, en el que el equipo salmantino erró innumerables ocasiones de gol y cometió de nuevo fallos atrás que le costaron un gol. O en el último partido contra el Castilla, donde el fallo fue mucho más cruel y evitable si cabe. Al final, por mucho que le pese a entrenadores, aficionados o periodistas, el fútbol se decide en las áreas y el que es más efectivo ahí, se lleva ‘el gato al agua’. Otra cosa diferente es la manera de salir o llegar con el balón a cada una de ellas… pero eso es otro tema que da para muchas más líneas.

¿Acaso alguien cree que no es justo lo que ha logrado Unionistas en estos nueve años de vida? ¿Acaso no fue justo que el equipo se midiese al Real Madrid en Copa del Rey? ¿O contra el Elche? ¿O que en su primer año en Segunda B lograse 52 puntos y billete para la Copa con Aguirre? ¿O la racha de 12 partidos sin perder en el debut en Segunda B también con Aguirre en el banquillo? ¿O la reacción con Jabi Luaces? ¿O el ‘temporadón’ del equipo a las órdenes de Dani Mori?

Claro que sí, todas estas cuestiones, y más, fueron merecidas y justas para Unionistas por lo que mostró en cada entrenamiento y en cada partido, igual que ahora merece la situación por la que está viviendo, totalmente opuesta a la anterior.

No pasa nada (o no debe pasar nada) porque el equipo tenga un año malo, una temporada en la que las cosas no empiezan saliendo; lo importante es saber mantener la calma y encontrar soluciones a los problemas. Es ley de vida.

A eso, claro está, también se le llama justicia.