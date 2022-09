Rufo abre la puerta grande en su debut en La Glorieta

Comienza el segundo festejo de abono en La Glorieta. Llegan las figuras en tarde calurosa y veraniega. Se lidian toros de Garcigrande por El Juli, José María Manzanares y Tomás Rufo, que se presenta en Salamanca.

PRIMER TORO. Oreja a un sabio Juli

Muy frío de salida el primero de la tarde, con el que El Juli apenas puede componerse en una verónica. Aprieta el toro en varas derribando al caballo montado por Salvador Nún?ez, que es ovacionado por su buena labor. No termina de fijarse en los engan?os el de Garcigrande, saliendo muy suelto. Aprieta mucho a Alvaro Montes y a Pilo en banderillas, cambiándose el tercio con sólo tres banderillas clavadas. Somete El Juli a Exiliado en un inicio poderoso para fijar sus embestidas. Se sale a los medios el madrilen?o, donde sigue ahormando la embestida del colorado. Tras una serie a derechas y otra al natural, suena la música. Vuelve a la derecha para ahora ya sí, apretar el acelerador y llevar cosido a su oponente, que humilla con transmisión y recorrido. Coge vuelo la faena al natural, con El Juli en maestro, poniendo todo la clase que al toro le falta. Vuelve a la derecha para volver a firmar otra serie notable, del gusto del público. Mata de certera estocada en la suerte natural y corta la primera oreja de la tarde.

SEGUNDO TORO. Saluda una ovación Manzanares tras lidiar al incierto segundo

Un negro llamado 'Castan?o' fue el segundo de la tarde. No quiere pelea en el capote de Manzanares. Se frena y no toma los vuelos del capote, ante el enfado del público. Tampoco acude al cite del caballo de picar, siendo picado en el que guarda la puerta. Buen puyazo del charro Paco María, con el de Garcigrande empleándose a favor de querencia. Complicado en banderillas. Mitin de la cuadrilla de Manzanares, tanto en la brega como con los palos, provocando una bronca en los tendidos. Coge las riendas el alicantino, que muleta en mano transforma los pitos en palmas tras un poderoso inicio. Repite el de Garcigrande. Molesta el viento al torero, que se muestra firme. Exigente el astado, que repone pronto y sabe lo que se deja atrás, sin llegar nunca a emplearse en las telas del alicantino. Recorre el anillo entero intentando cuadrar al toro, hasta que en los bajos del 6 lo despacha de un bajonazo.

TERCER TORO. Dos orejas para Rufo en el toro de su presentación en La Glorieta

Se va a los medios Tomás Rufo para fijar al tercero de la tarde, el toro de su presentación en Salamanca. Puyazo trasero de Juan García, que rectifica. Buen quite por chicuelinas en los medios de Rufo abrochado con una revolera. Saludan tras un buen tercio de banderillas Sergio Blasco y Fernando Sánchez. Brinda Rufo a Emilio de Justo, presente en el callejón. Vibrante comienzo toreando en redondo de rodillas del torero toledano frente a una emocionante embestida de 'Guantanamero'. Sigue Rufo después en los medios muy templado. Franca embestida del toro de Garcigrande. Se aprieta el debutante en La Glorieta en el toreo a derechas. Sensacional y templadísima una tanda al natural, sorprendentemente con escaso eco en los tendidos. Tremendo Rufo, sin lagunas y sin perder el pulso a la faena. La última tanda sobre el pitón derecho fue rotunda. Gran toro de Garcigrande. Espadazo del debutante que hace rodar al toro sin puntilla. Dos orejas para el toledano y gran ovación en el arrastre para 'Guantanamero'.

CUARTO TORO. El Juli saluda una ovación tras su faena en la que estuvo por encima del cuarto

Muy templado el saludo de capote de El Juli al cuarto del festejo, al que no parecen sobrarle las fuerzas. Picotazo de Barroso, que apenas castiga al de Garcigrande. Brinda al público El Juli. Comienza por doblones muy toreros, ahormando la embestida. Poderoso y enrabietado el madrilen?o, defendiendo su sitio en el escalafón. Repone pronto el de Garcigrande, que tiene buena condición pero no le acompan?a la fuerza. Muy técnico El Juli, sin bajar la mano pero logrando ligar los muletazos, aunque sin coger el vuelo deseado. Se le fue muy trasera la espada y todo quedó en una ovación que el madrilen?o saluda desde el tercio.

QUINTO TORO. Ovación con saludos para Manzanares tras lidiar al imposible quinto

Dos verónicas a cámara lenta dibujó Manzanares frente al quinto. Correcto Paco María en el tercio de varas. No se emplea el de Garcigrande en la muleta drl torero alicantino, que le busca las vueltas pero no encuentra la tecla. Muy probón el toro, rebrincado, soltando la cara y totalmente a la defensiva. Imposible el lucimiento de Manzanares. Estocada.

SEXTO TORO. No puede redondear su tarde Rufo con el incierto sexto

Protestado de salida el sexto, anovillado y sin trapío, con el que Tomás Rufo no puede estirarse en el toreo de capote. Muy bien de nuevo la cuadrilla del toledano, saludando otra vez Sergio Blasco y Fernando Sánchez. Brinda al público el joven espada, visiblemente mermado de su reciente cogida. A media altura Rufo para no mermar a su oponente, que embiste sin decir nada y sin calidad alguna. Por el pitón izquierdo se emplea aún menos, viniendo muy dormido al embroque y con incertidumbre y peligro sordo en el viaje. Vuelve a la derecha Rufo, muy firme y comprometido toda la tarde. No levanta el vuelo la faena pese a los intentos del joven, que no se aburre delante de la cara del toro, al que pasaporta al tercer intento.

FICHA DEL FESTEJO

Tres cuartos de entrada en tarde soleada y calurosa. Se lidian toros de Garcigrande, desiguales de presentación y juego. El primero ovacionado en el arrastre. Pitos para el incierto segundo. Gran ovación al bueno tercero. Pitado el quinto en el arrastre. Sexto soso y muy deslucido.

El Juli, de marino y oro. Oreja y ovación con saludos.

José María Manzanares, de nazareno y oro. Ovación con saludos en su lote.

Tomás Rufo, de agua marina y oro. Dos orejas y silencio.

FOTOS: MIGUEL HERNÁNDEZ