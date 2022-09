Ruidos en viviendas, orines e intoxicaciones etílicas, lo más destacado de la madrugada salmantina

La Policía Local no tuvo que intervenir en incidentes relevantes

Salamanca vive de lleno sus fiestas patronales y la noche salmantina, como no podía ser menos, registra un gran ambiente. Pese a ello, la madrugada del viernes al sábado se ha desarrollado con relativa tranquilidad; aunque las intervenciones de la Policía Local no han cesado, no han tenido que actuar en ningún incidente importante.

Los ruidos han sido de nuevo la tónica en esta pasada noche. Los agentes, según fuentes municipales, tuvieron que intervenir, tras avisos de los vecinos, por ruidos en viviendas en calle Ledesma (2:20 horas) y en la calle Galileo (2:23 horas). Ambas con resultado positivo.

Por otro lado, la Policía Local denunciado a dos personas por orinar en vía pública, concretamente en la calle Correhuela, a las 5:31 horas.

Los agentes también han tenido que actuar en dos intervenciones sanitarias por intoxicación etílica en la zona de Bordadores (5:45 horas) y avenida Comuneros (6:15 horas). Ambas pudieron ser resueltas en el lugar de los hechos.