¿Qué fue de la gesta de Álvaro de la Calle en Madrid?

El mundo de los toros, los formularios y actitudes que utilizan sus protagonistas, quienes se ponen delante del toro y quienes no, son altamente peculiares, por utilizar una palabra elegante. Sería mejor, me parece a mí, contradictorios. Me explico: mientras los aficionados y teóricos, críticos etc…nos sentimos orgullosos de abanderar un espectáculo que en la génesis del oficio y preparación de sus protagonistas coexisten virtudes como la exigencia personal, el compromiso, el respeto y bla, bla, bla. Es así, es cierto, la tauromaquia se basa en virtudes emocionales cuando toro y torero se enfrentan.

Llegados a este punto resulta chocante e incomprensible que quienes manejan los hilos del espectáculo en la trastienda emborronen todo ello con maniobras, olvidos o desprecios a quienes, por su esfuerzo, profesionalidad y capacidad artística, han defendido y solventado una situación inesperada y adversa para compañeros de luces, público y empresa.

El caso del sucedido en la plaza de toros de Las Ventas en 10 de abril en una encerrona de seis toros de distintas ganaderías, con Emilio de Justo como único espada, es digno de estudio como el ejemplo más paradójico de los valores que el toreo enarbola. El sobresaliente Álvaro de la Calle, se quedó con cinco toros al resultar herido el titular al entrar a matar el primer toro. Cinco toros tuvo que matar el torero que nadie esperaba, el desconocido, el anónimo que hace el paseíllo junto a un colega…y apenas nadie sabe sus nombres.

Pues Álvaro de la Calle, matador de toros salmantino, profesional preparado pero ahíto de festejos, dio respuesta cabal a la situación, fue titular en todo el mundo taurino y cantada su gesta. ¿Y?... Pues nada, aquello pasó, a la empresa le salió gratis aquello, el torero demostró sus amplias capacidades profesionales y artísticas y…si te he visto no me acuerdo.

Ahora mismo la empresa no le ha recompensado con nada, al menos con algo que merezca la pena. Álvaro de la Calle se ha ganado una buena oportunidad, de verdad, en Las Ventas de Madrid. Quitársela, olvidándole, despreciando su gesta del 10 de abril, es, sencilla y vergonzosamente, eliminar de un plumazo todas las grandes virtudes que tiene el toreo.

No es generosidad, es justicia. Volver a Las Ventas en condiciones de poder tener una mínima garantía de estar bien, lo que supone estar anunciado con una corrida con posibles, es una deuda que debe saldarse ya. Y aquella afición, tan dura y sensible a la vez tiene que tomar cartas en el asunto si la empresa ni ve, ni oye ni entiende.