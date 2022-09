La derecha y el poder

En la ceremonia de apertura del año judicial, el presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, ha manifestado que la renovación del órgano de gobierno de los jueces debe abordarse con la mayor urgencia ya que lleva 4 años caducada y emplaza a los dos principales partidos políticos (PSOE, que gobierna y PP, principal partido de la oposición) para que lleguen a un acuerdo de renovación.

Desde que el PSOE presentó la moción de censura, en 2018, que prosperó, formó gobierno y después venció en las elecciones generales de 2019, su secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al PP a que lleguen a un pacto para la renovación, pero este partido, ni con Casado ni con Feijóo, ha querido llegar al acuerdo definitivo. Bien es cierto que Pablo Casado -antes de que los que dirigen el teatro de marionetas en el PP decidieran relevarlo en el puesto por Núñez Feijóo- tenía un acuerdo firmado con el PSOE para tal fin, que no ha reconocido como tal ni Feijóo ni la nueva Ejecutiva Nacional del PP. Es más, este acuerdo lo han ocultado y ha sido el PSOE el que lo ha sacado a la luz.

El PP no ha querido pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces; en primer lugar, porque ni después de prosperar la moción de censura contra M. Rajoy, ni de las dos elecciones generales que hubo en 2019 (28 de abril y 10 de noviembre, ya que tuvieron que repetirse porque no se podía formar gobierno), el PP ha considerado legítimo al gobierno de Pedro Sánchez. Fue tal la ira que pergeñaron los miembros del PP después de que prosperara un mecanismo perfectamente constitucional como es la moción de censura y de perder las elecciones generales en dos ocasiones en un año, las elecciones europeas y las municipales y autonómicas, que las actuaciones del principal partido de la oposición –acompañados en estos menesteres por la ultraderecha de Vox y los “naranjitos” del “ciudadano” Rivera- han sido todo un despropósito. Se han negado a llegar a pactos con el gobierno, han tachado a este de coaligarse con terroristas, independentistas, separatistas, rebeldes, sediciosos, “chavistas bolivarianos” y comunistas de los campos de concentración de Stalin, han manipulado la información, han engañado a los ciudadanos y se han confabulado con sus poderes mediáticos para intoxicar a la opinión pública e identificar al gobierno con lo peor que le puede ocurrir a los seres humanos.

Con estas mimbres, los únicos cestos que quiere construir la derecha política es el control total del poder; tiene controlado el económico, el mediático y el judicial –que es uno de los motivos por los que sistemáticamente se niega a renovarlo y se inventa mil excusas para no hacerlo- y ahora quiere hacerlo con el político en las próximas confrontaciones electorales. Para ello utilizarán todos sus recursos engañando a los ciudadanos. Estoy seguro que cuando tengan el control político propondrán a la oposición la renovación del órgano de gobierno de los jueces, para seguir controlando al poder judicial y así no temer ante los innumerables casos de corrupción del PP que están quedando deliberadamente ocultos. Ya se sabe, en la derecha política siempre funciona el “maquiavelismo político” porque el fin siempre justifica los medios y, aunque se esté incumpliendo flagrantemente la Constitución y las Leyes, que obligan -no lo olvidemos- a esa renovación del Poder Judicial, sólo cumplirán el ordenamiento jurídico cuando les interese y se encargarán colegiadamente de engañar a Tirios y Troyanos y hacerles ver que son los únicos, por casta y por tradición, que pueden ostentar el poder; que los demás sólo insultan y son incapaces de gestionar los intereses de los ciudadanos, aunque saben que no es así y se lo han demostrado en estos terribles años de pandemias, guerras e inflación.