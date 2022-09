La Agenda Urbana de Salamanca, ¿un déjà vu?

El Ayuntamiento de Salamanca organizó el pasado lunes un Seminario sobre la Agenda Urbana de Salamanca, resaltando lo de abierto a la ciudadanía. El viernes el Pleno municipal aprobó el Plan de Acción de la Agenda, elaborada con una subvención de 250.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según el alcalde en el acto del lunes, como recoge la nota de prensa, es una “hoja de ruta que identifica en qué punto se encuentra Salamanca y hacia dónde se quiere dirigir desde una perspectiva participativa”, “construir una ciudad aún más saludable y con una mayor calidad de vida, una ciudad más accesible, cómoda y humana, con más oportunidades de empleo para todos”

La Agenda de Rubí la define como un marco estratégico y metodológico que tiene por objetivo encaminar los proyectos de transformación urbana hacia una visión global vinculada a la sostenibilidad y la exclusividad, cuyos conceptos se derivan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda Urbana Española se considera un documento estratégico, sin carácter normativo, que persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Insistiendo en la importancia de la participación ciudadana.

Pero aquí surge un problema. No he sido capaz de encontrar ese Plan de Acción en la web municipal, y no se presentó el lunes. Tampoco tengo claro lo aprobado en el pleno municipal. No habré estado muy al tanto del proceso de participación, quizás por no ver periódicos, noticias, avisos y webs municipales, a pesar de dedicarle tiempo. Me llama la atención que sólo durara una semana. De todas formas, suena a nueva versión de Agenda 21 Local o Plan Estratégico. Pero es interesante, si sirve para algo.

El lunes pude seguir la sesión gracias a la tecnología, una indisposición me impidió hacerlo en directo. No pasamos de 20 en el minuto de oro, aunque ya supera las 300 visualizaciones. Y fue muy interesante todo, sublime quizás el primer eje “Salamanca como espacio físico de calidad”. De repente cerrabas los ojos y escuchabas a personas, algunas ya desaparecidas por desgracia, diciendo en esencia lo mismo, pero… no menos de 30 años antes. Cómo pasa el tiempo, y cómo se aprovecha.

Está muy bien que el Ayuntamiento de Salamanca encontrara la senda de la planificación, más allá de los intereses del urbanismo. Ya no ponen estúpidas razones para no impulsar el uso de la bici, peatonalizar calles o tomar medidas “sostenibles”. Sin embargo, lo de los árboles y el verde más allá de “pintarlo” no lo pillan casi ni en la teoría. Y estuvo muy presente en el primer eje. Carece de importancia que todo se haga a golpe de subvención de un gobierno social-comunista-bolivariana trasladando legislación y fondos europeos a España. Entidad supranacional dirigida desde hace bastantes años por compañeros de Partido (europeo) de quien gobierna Salamanca desde 1995.

Salió varias veces la necesidad de ser coherentes en las políticas. Por ejemplo, no puedes estar hablando de la importancia del arbolado maduro cuando buscas plagas arbóreas a diestro y siniestro o acumulas alcorques vacíos. Sin olvidar espacios susceptibles de contener esos árboles convertidos en solárium bajo las olas de calor. Hasta las terrazas agradecen su sombra, visto como corren en alguna calle. O la omnipresencia de la movilidad sostenible mientras se incumplen promesas de carriles bus, la bici no llega al centro o el transporte metropolitano es un fracaso. También se manifestó el deseo de convertir a Salamanca en ejemplo, algo muy sencillo visto lo ocurrido en otras ciudades: solo hay que tener la voluntad política de cambiar de verdad las cosas.