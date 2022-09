Macotera salda su deuda histórica con ‘Don Pepe’ al entregar emocionado la Encina de Oro póstuma a José Flores

Las emociones y los recuerdos entrañables han sido los grandes protagonistas este jueves en Macotera durante la entrega de la Encina de Oro a “Don Pepe” o José Flores Martín, evento destacado dentro del programa festivo patronal en honor a la Virgen de la Encina.

El Teatro Santa Ana acogía el acto, que contaba con un lleno total de sus butacas, en el que se ponía en valor la figura histórica del galardonado, como docente, alcalde y enamorado de la Villa hasta su muerte, resaltando el impulso de iniciativas como el centro de formación y escuela, las pistas deportivas o la creación de la Cooperativa de confección de la localidad, de la que fue gran mecenas.

“Don José fue una fuente de saberes y cultura de Macotera, algo que plasmo en el libro Macotera, historia de una Villa, ejemplar que ha sido reeditado tiempo después como ejemplar de culto” destacaba Francisco Cosmes, concejal de Cultura, quien asegura que “por su vida, dedicación y logros hemos propuesto a Don José para obtener la Encina de Oro, algo que fue aprobado por mayoría absoluta”.

El periodista, escritor y colaborador de SALAMANCA AL DIA, Timi Hernández, compañero del galardonado, aseguraba de el que “por fin se salda la deuda que teníamos con Don José. Hoy cerramos una deuda histórica que teníamos con un hombre ilustre de Macotera” y añadía que “ha sido una gran persona, a pesar de su baja estatura, que no escatimo nada ni por su pueblo ni por su gente”

El momento mas emotivo se vivía cuando tomaba la la palabra Isabelino, hijo del galardonado, pronunciaba un sentido discurso en el que recordaba los últimos momentos de su padre. “Como otras veces ocurría, José Flores, mi padre, me pedia que le trajera a Macotera desde Salamanca. Pero esta vez fue especial , ya que me pido subir al cerro y no entrar en el pueblo. Allí permanecía mucho tiempo contemplando el paisaje. No quiso entrar en el pueblo aquella jornada…a los dos días sufrió un ictus que le sumió en el silencio. Poco después se marchaba y yo no pude por menos que volver al cerro y fijar mis ojos en donde el miraba, comprendiendo el porque de aquel momento…”

Una emotiva intervención que finalizaba con un agradecimiento a todos los presentes, afirmando que “han sido muchos los que han modelado el alma y la historia de Macotera, entre ellos el, José Flores, recibiendo un reconocimiento tan importante en su hogar, su sitio y su vida. Hacer un pueblo cuesta tantas vidas y empeños que nos obliga a quererlo, cuidarlo y mimarlo”, algo que culminaba con una larga ovación.