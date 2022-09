Las migrañas, una enfermedad que puede condicionar la vida de quienes la sufren

Las migrañas son un tipo de dolor de cabeza, a menudo moderado o intenso que se suele manifestar en un solo lado de la cabeza. Es un desorden neurológico que se manifiesta y que puede llegar a ser incapacitante en algunos pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, las migrañas son la 8ª enfermedad más discapacitarte de la humanidad en días de capacidad por años vividos.

En abril de este mismo año, una nueva revisión de la evidencia sugirió que el 52% de la población mundial se ve afectada por un trastorno de dolor de cabeza cada año, con un 14% de las migrañas, según publica en 'The Journal of Headache and Pain'.

Dependiendo de cada caso puede ser episódica o crónica. La primera es cuando aparece hasta 9 días al mes, siendo en este caso poco frecuente; o entre 10 y 14 días al mes, siendo episódica muy frecuente si hay dolor. Por su parte es crónica cuando se trata de más de 15 días al mes.

Tipos

Migrañas sin aura: es el tipo de migraña más frecuente. Provocado por un dolor muy fuerte, interfiere en la actividad habitual, y sus principales síntomas son:

Dolor en un lado de la cabeza, aunque en algunos casos puede expandirse por toda la cabeza.En algunos casos, es un dolor pulsátil

Con menor frecuencia, el dolor puede presentarse en el cuello o en la mandíbula.

El dolor aparece de forma espontánea y suele durar más de 4 horas y menos de 3 días

La actividad física y el movimiento de la cabeza empeoran el dolor.

Puede provocar intolerancia a la luz (fotofobia), a los sonidos (fonofobia) y a los olores (osmofobia). También náuseas y vómitos.

Migrañas con aura: afectan entre un 15 y un 30% de la población. Los síntomas pueden afectar a diferentes sentidos: vista, tacto y/o lenguaje. Son previos al dolor y, con menor frecuencia, pueden aparecer durante o tras el dolor.

Migraña menstrual: Se relaciona con la bajada brusca de los niveles de estrógenos, que suele producirse justo antes de la menstruación. Suele iniciarse con la primera regla, pero puede mejorar o desaparecer durante el embarazo o la menopausia. Sin embargo, los tratamientos hormonales (píldora anticonceptiva/sustitutivos hormonales) pueden empeorarla.

- Existen dos tipos de migrañas menstruales: