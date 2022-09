“Es una gran motivación seguir haciendo crecer este proyecto musical tan nuevo y personal”

Se llama Javier Díaz García, aunque para propios y extraños, ósea para peñarandinos y quienes comienzan a descubrirle en la provincia de Salamanca, su bandera es la de ‘Javi Wallas’. Un artista completo, de esos que se ha forjado a base de esfuerzo desde la base personal, para ir creciendo en todos los planos con un objetivo claro, hacerse un hueco con nombre propio en los escenarios y el mundo musical, siempre desde la autenticidad y apostando por un sello tan personal como intransferible.

Un camino largo, que hoy comienza a generar grandes titulares, ya que en tan solo unos días, Javi se subirá a las tablas para luchar por el triunfo en el prestigioso Certamen de Bandas Ciudad de Salamanca, del que es flamante finalista.

Pero para llegar hasta este momento, Javi ha escrito no pocos capítulos de su vida, con la guitarra por bandera, ya que, tal y como explica, “el amor por la música me viene desde pequeñito. Aún recuerdo aquellos momentos en los que grababa con mi hermana en las antiguas cintas de casete versiones de canciones que nos gustaban por aquella época. Esto lo hacíamos con 11-12 años, imagínate…pero no sería hasta la Universidad cuando empezara a tocar la guitarra y componer mis primeras canciones, aunque no me atrevía a cantar nada más que en ambiente íntimo”.

A partir de ahí parecía romper el hielo y la delgada línea que separaba el escenario, el público y las actuaciones, iniciando un lento y cuidado camino artístico que, como en su infancia, también tenía un origen muy marcado. “mis comienzos como tal los viví primero en Valladolid (que era mi residencia en aquella época) con un par de intentos de crear una banda, que fueron frustrados. Poco después empecé a formar parte de la banda de rock salmantina “La suerte del sordo” (con la que grabamos 2 Eps) y posteriormente pase a ser parte de “Versos en Cueros” (con la que nos recorrimos la escena madrileña de bares de directo). Ellos supusieron un gran aprendizaje y mis primeros pasos firmes sobre los escenarios…cada vez tenía más claro que mi mundo era la música”.

Unos comienzos que marcaron el camino de Javi, desde los que comenzaba a despegar, apostando cada vez más fuerte por sus composiciones, su música y ese estilo tan característico, algo que puede comprobarse hoy en los diferentes videoclips que ha realizado de varias de sus canciones y que pueden encontrarse en Youtube.

Esforzado, metódico y comprometido, Javi ha caminado hasta llegar a la tercera edición del Certamen de Bandas de Salamanca, que vivirá su final el próximo viernes 16 de septiembre en el patio del DA2, y en la que tendrá un papel relevante, algo que para el “supone mucho sobre todo a nivel motivacional para seguir haciendo crecer este proyecto musical. Cuando empiezas algo nuevo y tan personal es importante sentir que valoran lo que estás creando. Y también, como no, supone un espaldarazo y un gran altavoz mediático en la escena musical provincial. En este sentido, es de agradecer la apuesta del Ayuntamiento de Salamanca- Salamanca Ciudad de Cultura y Arcane Planet por las bandas locales” y resalta que, sea quien sea el ganador, “las tres bandas que somos finalistas tendremos el premio de grabar nuestros próximos trabajos en un estudio increíble que es referencia total en la ciudad, algo que ya en si es como alcanzar un sueño”.

Sobre la actuación que prepara para la final, Javi Wallas asegura que “no tengo preparada ninguna sorpresa. Seré fiel al formato acústico con el que llevo unos años rodando en directo, que es donde creo se ve la esencia real de estas canciones. Cada banda dispondremos de un máximo de 30 minutos, unas 5-6 canciones en mi caso, donde intentaremos reflejar lo que somos y disfrutar lo máximo posible del evento y de esta oportunidad”.

A la espera de que llegue el gran día, el artista peñarandino continua preparándose, dedicando horas y horas cada jornada a tener a punto acorde por acorde su actuación, siempre buscando mostrar al público ese sello de autenticidad como ‘marca de la casa’ que ya le acompaña. Un abanico de sensaciones y sentimientos que ya le definen aunque la definición más personal de la persona y el artista, tal y como explica, es que “soy un amante del arte en general (música en particular) y del deporte, que es el sector en el que he trabajado siempre. Como aspiración, seguir muchos años subiéndome a escenarios, grabando música nueva y disfrutando de este mundillo que es duro, sobre todo cuando vas cumpliendo más años y tienes otras obligaciones, pero también muy satisfactorio y motivante”.