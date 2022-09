Arturo Tapia: “La noche del viernes en La Glorieta será muy especial”

Arturo Tapia actuará este viernes en la plaza de toros de La Glorieta dentro del concurso de cortes organizado por la empresa Toro Duero. El salmantino afirma que esta cita lleva marcada en rojo en su calendario desde hace varias semanas: “Es una de las fechas que afronto con más ilusión porque es la plaza en la que siempre he soñado pisar desde que empecé”. “He podido ser campeón los dos últimos años en Salamanca”, señala Arturo Tapia, quien agradece a la empresa contar con él para este prestigioso concurso: “Tengo que estar al nivel de los dos últimos años. Por ello, el peso y la responsabilidad son mayores, pero esta plaza lo merece. Salamanca no es una plaza cualquiera”.

Nuestro protagonista se encuentra en un momento de madurez que le permite afrontar mejor cada concurso: “Hace unos años me hubiera quitado de algún concurso antes de Salamanca para llegar más fresco, pero ahora afronto todas las tardes con muchas ganas, aunque evidentemente la de La Glorieta es una noche especial”. Arturo Tapia invita a los aficionados a acudir a este concurso de cortes en la que se lidiarán cinco toros de diferentes ganaderías salmantinas, además de que cada actuación estará cronometrada, algo que el cortador charro valora: “Eso sin duda le dará un aliciente al aficionado, porque habrá que estar muy avispado para que no se pase el tiempo y perdamos puntuación por eso”.

Aficionado a la tauromaquia en sus diferentes vertientes, Tapia también acudirá a La Glorieta como espectador durante la Feria Taurina, aunque no tiene claro a cuál de todos los festejos: “Espero poder ir un par de tardes a los toros. Me llama mucho la atención el cartel del 18 con Morante, Talavante y Roca Rey, aunque también me gusta ir a ver a los toreros y ganaderías de la casa”.