El presidente de Iberdrola muestra sus condolencias al pueblo británico por el fallecimiento de Isabel II

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha acudido a la Embajada británica en Madrid para transmitir sus condolencias a todos los ciudadanos de Reino Unido. La compañía lleva más de 15 años en el país británico y cuenta con más de 5.800 empleados. El propio Galán conoció a la Reina Isabel II personalmente y fue condecorado por ella tras la recomendación del Gobierno británico como Comendador Honorario de la Orden del Imperio británico (Commander of The Most Excellent Order of the British Empire (Civil Division).

En la emabajda y tras firmar el libro de condolencias, Ignacio Galán ha tenido unas palabras ante el fallecimiento de la monarca, que fallecía el pasado jueves, 8 de septiembre. “He venido a transmitir mis condolencias a la familia real y a todo el pueblo del Reino Unido por la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II. Creo que es una gran pérdida. Yo la conocí personalmente. Ha sido un ejemplo hasta el último momento de compromiso y dedicación con su país. Creo que deja un testimonio que nos servirá para todos nosotros y para futuras generaciones”.