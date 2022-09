Con proteínas, frescos y alimentos para celíacos: así es la cesta de la compra que quiere poner en marcha Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o "limitados" que está demandando a la gran distribución debe variar cada semana, incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas), productos para celiacos y estar disponible para las familias al menos hasta después de Navidades.

Además de ser asequible y de calidad y estar disponible al menos hasta después de Navidades, Díaz ha afirmado que esta cesta básica de la compra debe "rotar" semanalmente para que la dieta sea "variada y sana" y que debería articularse también una cesta específica para celiacos.

La vicepresidenta ha insistido en que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta "a costa de sus márgenes empresariales" y no de los productores. También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste.

Respuesta desde AESCO

Precisamente, ante esta propuesta se ha manifestado La Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (AESCO), integrada en CES, junto con la Confederación Española de Comercio (CEC), de la que es miembro, quienes manifiestan su “absoluto rechazo y malestar ante la propuesta”. Ya que este anuncio llega además en un momento “especialmente complicado para el comercio de proximidad, que viene soportando durante meses el desorbitado aumento de sus costes fijos (costes energéticos, alquileres, etc.) y de sus costes variables ante el alza del precio de los productos. Respetamos la competencia y libre mercado, pero entendemos que un acuerdo con las grandes distribuidoras supondría para los formatos más pequeños una pérdida de empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad de miles de comercios”, explican.

Por ello, añaden que “somos ante todo empresas familiares por lo que somos conocedoras de primera mano de la difícil situación que atraviesan muchos hogares españoles, por lo que llevamos rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución para ayudar al consumidor (fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos) no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad”.