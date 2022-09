Casañ y la titularidad de Salva en Unionistas: "Mañana veréis si es titular. La portería no me preocupa"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha comparecido delante de la prensa antes del partido del Real Madrid Castilla en Valdebebas. Entre tanto, Iván Chapela, el último refuerzo blanquinegro, ha ofrecido sus primeras declaraciones tras estrenarse con gol contra el Linares Deportivo.

Ganar: "Todos los partidos son importantes y ahora nos viene un filial de mucha calidad. La idea siempre es ganar, pero pueden pasar mil cosas".

Gol: "Una de las cosas a ajustar es esa".

Trabajar: "Llevamos tiempo incidiendo en las acciones defensivas. Venimos trabajando con la concentración".

Bajas: "Tenemos a Borja. Ramiro va a mejor, Ramón también y el resto están todos disponibles. Sergio del Río tenía un problema muscular. Losada parecía que estaba la semana pasada y decidimos no forzarle".

Castilla: "Hay jugadores elegidos y con grandes cualidades. A la hora del balón parado están sufriendo. Son capaces de lo mejor y lo peor. No te puedes despistar ni un momento. Debemos tener las cosas claras, son rápidos y en Unionistas les digo que tenemos que incidir en lo nuestro".

Salva: "Hablo a menudo con los jugadores. No es que tenga una charla con alguno en especial. Mañana veréis si es titular. Salva ha partido de titular por su experiencia, que no hay que olvidarla. Un jugador no pasa de ser bueno a malo en un día. Tenemos confianza. Ha dado tardes de gloria. La portería no me preocupa".

Favorito de la afición: "Desde el primer momento ya sabía cómo era la afición. Desde que íbamos perdiendo con el Linares nos dieron un plus".

Posición: "Puedo jugar en varias posiciones, pero no me importa en cuál. Estoy listo para el míster y no tengo una favorita".

Unionistas: "Hablé con varios compañeros e incluso con Mawi. Me comentaron cómo estaba todo con el fútbol aquí y estoy muy contento".