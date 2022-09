Así es la vida de dos salmantinas que sufren migrañas

Laura y Alicia saben perfectamente lo que es tener un dolor de cabeza insoportable, que aparece de repente y no se va con nada. Estas dos salmantinas de 25 años de edad lidian con estos dolores muy a menudo y, por desgracia, forman parte de su vida.

Alicia las sufre desde hace 15 años, a los 10 comenzó a tener fuertes dolores de cabeza que le hacen tener que estar en un lugar a oscuras, sin luz ni ruidos. “Lo paso bastante mal”, cuenta a este medio de comunicación. “En ocasiones tengo náuseas y ganas de vomitar, pero es menos común. Estando tranquila y a oscuras es cómo se me pasa”.

Su vida puede llegar a limitarse cuando los dolores son más fueres e intensos. “Hay veces en las que no puedo hacer ningún plan y si estoy trabajando. Aguanto, pero lo paso realmente mal”.

Actualmente las sufre dos o tres días al mes, no tan a menudo como hace unos años. No sigue ningún tratamiento específico, tiene unas pastillas que le recetaron, pero “a veces me hacen y a vece no”, explica.

"Me tocó bajar al hospital por un dolor súper intenso"

El caso de Laura es más reciente, fue diagnosticada hace un año y medio. Un día, de repente “me tocó bajar al hospital por un dolor súper intenso con más sintomatología acompañante”, explica. Lleva con ese dolor varios días y “no se me pasaba con absolutamente nada”. Hasta ese momento no supo que eran migrañas, pero cuenta que las ha sufrido desde siempre, “desde bien pequeña ya había algún que otro día al mes que estaba con dolor de cabeza”. Lo asume como algo "normal, como que otras personas también sufrirían, pero en realidad no. Hay días que te levantabas ya con dolor de cabeza, y ese dolor te acompañaba durante todo el día”.

En su caso tiene claro que es algo que le limita bastante “bastante” la vida social y profesional de algunas personas, pero no es su caso. “Yo personalmente no me he visto extremadamente limitada, pero su aparición se me incrementa cuando trabajo de noche, y hay días que se hace muy cuesta arriba terminar el turno con esos dolores, más sabiendo que aunque llegues a casa, te des una ducha y tomes la medicación correspondiente, este dolor puede durar días”.

Tiene un tratamiento preventivo desde neurología y, a mayores, toma una medicación en caso de crisis dependiendo de la intensidad y duración del episodio. “Va por épocas, a veces acentuadas por otros factores como puede ser el estrés, el clima, incluso la alimentación, etc. Hay meses que puedo estar sin ningún episodio (lo cual es raro), pero hay otros que tengo varios, te hablo de estar en una semana, 3 días seguidos con dolor de cabeza. O bien, días en los que te despiertas con ese dolor y no cede hasta casi el final del día”, concluye.