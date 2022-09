Prestigioso Premio de la European Society for the Study of English para esta docente de la USAL

Miriam Borham-Puyal, profesora titular de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca y premio de investigación que otorga la European Society for the Study of English (ESSE)

De este modo se reconoce la valía de su monografía ‘Contemporary Rewritings of Liminal Women. Echoes of the Past’

Miriam Borham-Puyal, profesora titular de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca, ha sido galardonada con el premio de investigación que otorga la European Society for the Study of English (ESSE) en la modalidad senior de la categoría Cultural and area studies in English. El jurado del premio ha valorado la calidad de monografía “Contemporary Rewritings of Liminal Women. Echoes of the Past”, publicada por la profesora Borham-Puyal en 2020 en la editorial Routledge.

El acto de entrega del galardón tuvo lugar el 29 de agosto en la ciudad alemana de Maguncia, en el marco del congreso de ESSE. El premio, que reconoce desde el año 2006 las aportaciones de las monografías publicadas sobre estudios ingleses, está dotado con 1.500 euros.

La monografía premiada explora el concepto de “liminalidad” ” (que hace referencia a la situación de algo o de alguien en la marginalidad) en la representación de la mujer en la literatura de los siglos XVIII y XIX, así como en las reescrituras contemporáneas, como novelas, películas, programas de televisión, videojuegos y novelas gráficas.

El jurado destacó en su valoración la exploración del concepto de “liminalidad” en el trabajo de Miriam Borham-Puyal, así como el carácter esclarecedor, exhaustivo, comparativo, y diacrónico del estudio; resaltó su impresionante corpus, y el diálogo que establece entre pasado y presente al analizar las convenciones de género (gender y genre).

ESSE es una sociedad fundada en Roma en 1990, organizada como una federación de asociaciones académicas nacionales en torno a los estudios ingleses. En 2021 contaba con más de 7.500 miembros pertenecientes a 33 asociaciones nacionales.