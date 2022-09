Los problemas de Unionistas en Valdebebas: entradas caras, sin distinción de edad y con las peñas sin viajar como protesta

Hay malestar en Unionistas por la forma en la que el Real Madrid ha gestionado el partido que enfrentará a su filial con el equipo charro, puesto que se han establecido una serie de medidas poco populares que han dado lugar a que no haya una nutrida presencia blanquinegra este fin de semana en Valdebebas.

Así, los 20 euros que hay que pagar por entrada no han sentado nada bien en el seno de una afición que se caracteriza por desplazarse en masa. Sin embargo, el hecho de que no haya distinción de edad y los más pequeños tengan que pasar por caja de manera contundente tampoco ha ayudado.

Además, cabe recordar que la Federación de Peñas de Unionistas ha confirmado que no viajará hasta la capital de España para la disputa de la tercera jornada de Liga. No obstante, sí que parece claro que habrá hinchas que acudan al feudo blanco a nivel particular, aunque nada tendrá que ver con el ambiente en Córdoba como hace dos fechas.