Álvaro de Luna: “Volver a Salamanca después de tanto tiempo es precioso, de alguna forma mi carrera empezó aquí”

El sevillano Álvaro de Luna y su gira ‘Levantaremos al sol’ harán cantar y disfrutar a la Plaza Mayor de Salamanca este jueves, 8 de septiembre. Se trata del segundo concierto de las Ferias y Fiestas.

El artista llega con su primer álbum en solitario a una ciudad que le ha visto crecer. Visitándola con ‘Sinsinati’, su anterior banda, el artista habla con este medio de comunicación para recordar “como de alguna forma mi carrera empezó aquí”.

En primer lugar, muchas gracias por atenderme.

De nada, gracias a vosotros. Yo encantado.

Llegas a Salamanca con tu primer álbum en solitario, ¿qué está significando para ti esta gira?

Pues esta gira está siendo muy bonita porque está yendo mucha gente a los conciertos, está siendo muy emotivo, la manera también un poco en la que ha ido creciendo el show, en la que va creciendo el público, todo está siendo precioso, ¿no? Bastante intento porque al final estamos teniendo muchísimas fechas, más de 60 aquí en España, y bueno al final no deja de ser algo increíble después de estos dos años de pandemia en los que yo sinceramente pensaba que la cosa iba a tardar en remontar y fíjate, al final está saliendo todo bastante bien.

¿Te esperabas esta acogida del álbum?

Pff… si te soy sincero no, al final es algo a lo que le he puesto mucho cariño, mucho corazón, mucha verdad y muchísimos sentimientos. Entonces inevitablemente quieres que vaya súper bien, que vaya todo lo mejor posible, que las cosas fluyan; pero en ningún momento yo creo que hubiera pensado que iba a pasar lo que ha pasado y en tan poco tiempo, al final lleva casi dos años en la calle y todo lo que ha pasado me parece tan loco y abrumador que bueno, no dejo de estar sorprendido y agradecido.

“En mis canciones no soy capaz de contar una historia que no haya vivido”

Las letras de tus canciones transmiten muchísimo sentimiento, cuentan historias. ¿Es esa tu seña de identidad?

Yo creo que si, al final un poco por eso también la banda se separó. Al final yo tenía ganas de hacer este tipo de canciones más intimistas, más de verdad, más de corazón, más sinceras… y un poco yo creo que lo recoge es la esencia de todas las canciones, esa verdad porque en ningún momento cuento historias que no haya vivido yo en primera persona, que no haya pasado o que haya experimentado, es como que no soy capaz de ponerme en la piel de otra persona para poner esas palabras en mi nombre. Sin embargo, en las sesiones de composición sí que lo hago (ríe), pero para mí no soy capaz de contar una historia que no haya vivido.

Actuarás en Salamanca por primera vez en solitario, ¿qué se va a encontrar el público en este concierto?

Bueno yo creo que se van a encontrar con un concierto muy emotivo porque al final es la primera vez que voy en solitario, volver a Salamanca después de tanto tiempo es precioso y encima en la situación en la que vuelvo, tocando en las fiestas y en la Mayor, una plaza en la que en su día cuando tocaba con la banda pues nos íbamos a tocar en medio de la calle hasta que nos invitaban a que nos fuésemos (ríe), ósea que es un sueño, algo que va a ser precioso. Además, el show es muy dinámico, muy rock y yo creo que va a ser emotivo por eso, por lo que significa para mí la ciudad de Salamanca y el haber empezado de alguna manera allí.

¿Qué le pides a los salmantinos que acudan a la Plaza?

Pues yo creo que con que se diviertan, se lo pasen bien y canten mucho me doy por satisfecho.

¿Vas a hacer turismo por la ciudad?

Me encantaría, pero esta semana la tenemos super apretada.

Dentro de unas semanas cruzas el charco y comienzas gira en Latinoamérica….

Sí, eso es algo que todavía me cuesta un poco digerir, estoy desenado que llegue ese momento de verme allí cantando para gente de otro continente. No sé, es que al final te pones a analizarlo fríamente y es muy loco porque estando tan lejos que haya gente que vaya a verte cantar y se sepan tus canciones, es algo que va a ser muy impactante.

¿Algún proyecto futuro que puedas contar?

Pues dentro de poquito sale un tema con un buen amigo que yo creo que es impresionante, ya hemos estado rodando. Poquito después saldrá el primer tema del segundo álbum y ahora mismo estoy muy centrado en eso, en girar mucho, seguir escribiendo canciones y grabando el segundo álbum, que ya está escrito desde hace tiempo, para que el año que viene ya esté en casa de todos.