El RACE reclama una reunión urgente del Consejo Superior de Tráfico para hacer frente a la siniestralidad

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha lamentado el incremento de las cifras de siniestralidad vial durante el verano de 2022 y ha reclamado una reunión urgente del Consejo Superior de Tráfico. Concretamente, un total de 225 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2022.

El club automovilista, en un comunicado, ha puesto de manifiesto la "necesidad" de campañas de concienciación de forma continuada sobre el uso de elementos reflectantes por la noche por parte de los usuarios vulnerables. Asimismo, ha apuntado que la tendencia bajista que España llevaba registrando desde hace años en las cifras de siniestralidad vial durante el período estival se ha revertido este verano y ha vuelto a registrar un incremento en la accidentalidad en las carreteras respecto al período de prepandemia de 2019.

Reivindicaciones

Tras la publicación de los datos, asociaciones de automovilistas, motoristas y ciclistas criticaron las políticas de seguridad vial del Ministerio del Interior. "Los datos son escalofriantes. Hay que dar un giro brusco en las políticas", ha señalado a Europa Press la gerente de ConBici, Laura Vergara Román, quien ha lamentado que este verano ha habido diez víctimas mortales ciclistas en las carreteras españolas, las mismas que en el mismo periodo de 2019, antes de las restricciones de la movilidad debido a la pandemia.

En este contexto, la gerente de ConBici ha apostado por "trabajar en la prevención" debido a las 91 personas fallecidas mientras disfrutaban de la bicicleta en la última década: "Eso es algo que no podemos permitir". Por ello, ConBici propone que se deje de ver a las bicicletas "como usuarios vulnerables y que pasen a ser usuarios vulnerabilizados por la velocidad y la masa de los vehículos". Asimismo, apuesta porque el diseño de las infraestructuras estén "encaminados a disminuir las consecuencias graves" de los accidentes y pide fomentar "todas las medidas de prevención individual como la formación, la capacidad de señalización o el uso de luces", entre otras.

Por otro lado, aunque el número de motoristas fallecidos ha descendido de 64 durante el verano de 2019 a 58 muertos durante el verano de 2022, la vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso, ha alertado de que las cifras "son más que preocupantes".

En la misma línea, el responsable del área de Seguridad Vial de la Unión Internacional para la defensa de los Motociclistas (IMU), Juan Carlos Toribio, ha asegurado a Europa Press que el margen de seguridad de 20 km/h "había demostrado su eficacia" ya que "no había ningún atestado que vinculara ese margen de seguridad con el riesgo de accidente". "Todo lo contrario, ha supuesto una involución en materia de seguridad vial. Algo que, junto al abandono del estado de las carreteras, se está traduciendo en un incremento de los siniestros", ha afirmado.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, también ha hecho referencia a la posibilidad de que eliminación del margen de 20 km/h para adelantar haya tenido "efectos negativos": "Nosotros vamos a estar muy atentos a si la eliminación de los 20 km/h en los adelantamientos ha tenido un efecto negativo". "Nos resulta absolutamente preocupante, especialmente la siniestralidad de carreteras secundarias, habrá que profundizar sobre las causas de esa siniestralidad. Parece que el endurecimiento de las sanciones no está teniendo eficacia", ha señalado.

Además del aumento del volumen de tráfico, ya que el número de desplazamientos este verano ha aumento un 4,65% respecto a 2019 y un 17% respecto a 2021, Arnaldo cree que el estado de las carreteras también ha influido en el aumento de la siniestralidad: "El estado de conservación de las carreteras hace que sean más peligrosas, sobre todo es especialmente peligroso para usuarios vulnerables como los motoristas".

Desde Pons Mobility, el asesor de la consultora Ramón Ledesma ha asegurado que la supresión de los 20 km/h para adelantar "no ha funcionado para bien ni para mal". "No ha funcionado nada de lo nuevo. No ha afectado, no podemos hablar de que la medida haya funcionado ni para bien ni para mal", ha dicho.

En su opinión, lo que se ha producido este verano con los datos de la siniestralidad ha sido "una vuelta a la tarifa plana" de fallecimientos prepandemia ya que "no hay valores significativos como para decir que hay un cambio de tendencia". "El único punto que encontramos un incremento bastante notable es en las personas atropelladas, tráfico tiene que hacer un esfuerzo en las personas que se bajan del vehículo y que tengan la luz conectada", ha apuntado Ledesma, en referencia a los 19 peatones fallecidos en verano de 2022 por los 14 muertos en 2019.

Uso del cinturón de seguridad

Por su parte, asociaciones de víctimas de accidente de tráfico han insistido en la importancia del uso del cinturón de seguridad y de incrementar la vigilancia presencial. "Estamos hablando de un incremento respecto a 2019, eso es negativo. Encima, viendo las cifras, hay mucha gente que no llevaba puesto el cinturón de seguridad", ha señalado a Europa Press la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella.

Así, reclaman un endurecimiento de las penas para que la gente "sepa que matar no sale barato". "Sale muy caro, a ver si empieza a reaccionar la gente. Haciendo ver esas causas de ese mal comportamiento se llega a la población, pero las medidas sancionadoras hacen bajar la siniestralidad", ha asegurado.

El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA, Francisco Canes, ha calificado los datos de siniestralidad de este verano de "fracaso": "No ha habido bastante vigilancia, no se ha controlado, se pone el acento en radares pero tiene que haber más vigilancia presencial".