Salamanca se llena de emoción con la vuelta del deporte al programa de Ferias y Fiestas

Por fin. El deporte vuelve a copar un plano muy importante dentro de las Ferias y Fiestas 2022 de Salamanca con actividades que ya se echaban de menos entre los ciudadanos, todo ello a consecuencia de la paralización de cualquier tipo de evento por la pandemia del coronavirus, aquella que llegó a nuestras vidas en marzo de 2020. Desde entonces, todo ha sido distinto… pero, afortunadamente, la cosa va volviendo a la ansiada normalidad y eso es algo que cada vez está más claro.

De este modo, el plato fuerte de las citadas festividades ha tenido lugar con el Concurso Hípico Nacional de Saltos. Así, la LXXI edición, que se ha disputado el 2, 3 y 4 de septiembre, ha sido uno de los principales reclamos para los que deseen disfrutar de unos días muy especiales en la capital charra. Además, nueve pruebas de nivel han dado empaque a un torneo en el que se han repartido más de 20.000 euros en premios.

Por otro lado, el trofeo Virgen de la Vega de fútbol también goza de su tirón y el Monterrey compite con otros clubes sumamente reconocidos a nivel local. Su disputa está encuadrada para el 8 y 11 de septiembre en las instalaciones del Reina Sofía, mientras que el Perfumerías Avenida, el mejor conjunto de toda España dentro del baloncesto femenino, se mide al Ensino Lugo en el pabellón de Würzburg el citado día 8.

Entre tanto, dos recién ascendidos a Segunda División B de fútbol sala y a LEB Plata de baloncesto como son Unionistas FS y el CB Tormes también van a vivir un momento muy especial con sus presentaciones a modo de reconocimiento por los hitos logrados a lo largo de una más que emocionante campaña anterior.

Sin embargo, tampoco hay que olvidarse de la halterofilia, el duatlón, el campeonato de tiro olímpico, el de automodelismo, el torneo de Seven Rugby, el internacional de fútbol juvenil, el voleibol e infinidad de cosas que van a hacer deleitarse al respetable salmantino hasta el 18 de septiembre, fecha en la que concluye cualquier acto deportivo enmarcado dentro de unas apetecibles Ferias y Fiestas 2022.

En definitiva, la ciudad recupera el espíritu competitivo por el que siempre se ha caracterizado, motivo por el que desde el Ayuntamiento se ha elaborado un extenso programa para que cualquier rama tenga su momento de gloria. Los pequeños, los medianos y los mayores van a disfrutar de lo lindo porque Salamanca tiene mucho que darles en días tan señalados.

8 y 11 de septiembre

TROFEO FÚTBOL VIRGEN DE LA VEGA REAL SALAMANCA MONTERREY. El Real Salamanca Monterrey CF celebrará su tradicional Trofeo de Ferias y Fiestas entre equipos de la ciudad. Se incluyen también torneo de fútbol 7 en el nuevo Anexo del Estadio Reina Sofía. Lugares: Campo de fútbol de Salud y Anexos al Estadio Reina Sofía.

8 de septiembre

37 OPEN FERIAS CIUDAD DE SALAMANCA ESCUELA DE TENIS DE MESA GOSSIMA/SUMATRA. Mañana y tarde. El Club de Tenis de Mesa Gossima organiza esta actividad abierta a todas las personas que quieran practicar el tenis de mesa. En él se dividirá a todos los participantes en varias categorías. Lugar: Sala Sumatra (inscripciones).

DÍA DE LA PIRAGUA. 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00. La finalidad de esta actividad es la posibilidad de realizar “prácticas abiertas” de piragüismo con la intención de dar a conocer este deporte en una jornada lúdica y festiva. Lugar: Embarcadero de Mirat.

JORNADA DE PROMOCIÓN DE FRONTBALL.10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:00. El club Deportivo Paladín de Pelota realiza una actividad de Frontball dirigida a los jugadores de su cantera y alrededores para promocionar esta nueva disciplina deportiva. Se realizarán 3 categorías diferentes: junior, senior y senior élite. Lugar: Frontón de San José.

PARTIDO EXHIBICIÓN PERFUMERÍAS AVENIDA. 20:00. Perfumerías Avenida jugará un partido amistoso contra el Ensino Lugo. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. Lugar: Pabellón Würzburg.

ADAS: TORNEO INCLUSIVO DE FÚTBOL 7. Proyecto de actividad deportiva inclusiva para potenciar la participación de los deportistas en actividades deportivas normalizadas. Lugar: Campo de fútbol 7 Rosa Colorado.

CB TORMES: TORNEO 3X3. En horario de mañana. Torneo en la modalidad de 3×3 abierto a todo aquel que quiera participar y divertirse. Lugar: Anexo Pabellón de Würzburg (inscripciones).

8 al 18 de septiembre

IX TORNEO FERIAS CIUDAD DE PÁDEL SALAMANCA. 9:00. Torneo abierto a todos los participantes en las modalidades masculina, femenina y mixta, así como una fase de Menores. Lugar: Pistas de pádel Pádel You (inscripciones).

CAMPEONATO DE FERIAS Y FIESTAS DE PETANCA. 8 de septiembre (torneo abierto). Campeonato dirigido a todos los públicos. 18 de septiembre (torneo de clubes). Torneo para todos los clubes de salamanca que servirá como broche final de la temporada. Lugar: Pistas Parque Würzburg.

9 de septiembre

CLUB DEPORTIVO SALMANTINO DE GIMNASIA. 19:00. La exhibición será organizada por el C.D. Salmantino de gimnasia para fomentar el Deporte desde los niveles más bajos. Entrada libre. Lugar: Pabellón de La Alamedilla.

10 al 18 de septiembre

XX TROFEO FUTBOL SALA “VIRGEN DE LA VEGA”. ASAFUSA. Organizado por el Club Asafusa Salamanca. Lugar: Pabellones municipales (inscripciones).

TORNEO DE FERIAS 2022 BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA. 19:30. El Club Balonmano Ciudad de Salamanca y sus equipos de base (tanto masculinos como femeninos), disputarán sendos partidos amistosos contra el equipo de Primera Nacional Ezequiel 4 Valles La Robla y sus equipos de base. Lugar: Pabellón Río Tormes.

10 y 11 de septiembre

TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL JUVENIL “CIUDAD DE SALAMANCA”. El XXXVIII Torneo Juvenil Ciudad de Salamanca. Tiene como objetivo promocionar el deporte base de la ciudad sirviendo de motivación para los más jóvenes. Lugar: Instalaciones municipales Vicente del Bosque.

10 y 17 de septiembre

FINAL DE LIGA DE CALVA. La Liga de Calva culmina con dos jornadas que se disputarán el sábado 10 de septiembre y el 17 de septiembre. Se hará una entrega de trofeos final para los ganadores tras la celebración de la última jornada. 10 de septiembre. Lugar: Pistas de Calva Garrido. 17 de septiembre. Lugar: Pistas de Calva de San José.

10 de septiembre

TORNEO DE BIENVENIDA JOSÉ LUIS GARCÍA ROZAS (C.D HERGAR). Se realizará un Torneo de Fútbol 7 para categoría Prebenjamín. No tiene ningún coste para los participantes y no se registran resultados ni goleadores al no tener carácter competitivo. Lugar: Campo Municipal Neme.

TORNEO SEVEN RUGBY. Torneo SEVEN masculino y femenino. También se realizará una jornada de difusión en La Alamedilla con el objetivo de promocionar el deporte. Lugar: Parque de La Alamedilla (mañana). Lugar: Parque de La Aldehuela (tarde).

TORNEO DE ESGRIMA. Se diferenciarán dos Torneos con el objetivo de abrir el deporte a todas las personas interesadas. De 10:00 a 14:00. Torneo Infantil Virgen de la Vega: categorías: chupetines, alevín e infantil

De 16:00 a 20:00. Torneo adultos: se dividirá en categoría masculina y femenina. Lugar: Pabellón de Rosa Colorado.

DELEGACIÓN SALMANTINA DE BALONCESTO: MEMORIAL PEPE SAN AGUSTÍN. Para recordar al árbitro salmantino Pepe San Agustín, la delegación salmantina de baloncesto celebra una fiesta del baloncesto entre los equipos más emblemáticos de la ciudad. Lugares: Pabellón Julián Sánchez el Charro y Anexo de Würzburg.

PARTIDO CB TORMES. Con motivo del ascenso a LEB Plata se celebrará el partido de presentación de la primera plantilla del club contra el Burgos Tizona. Lugar: Pabellón de Würzburg.

OPEN DE AJEDREZ Y TORNEO INFANTIL CIUDAD DE SALAMANCA. El Club Deportivo Ajedrez Salamanca organiza el XVII Open Ciudad de Salamanca. De igual manera, se celebrará el VI Torneo Infantil Ciudad de Salamanca.

Torneo infantil: 10 de septiembre de 10h a 14. Open Internacional: domingo 11 de septiembre de 10 a 14 y de 16 a 19. Lugar: Campo de Tiro y Deportes.

PARTIDO DE PRESENTACIÓN FÚTBOL SALA SALAMANCA – MOVISTAR INTER B. 19:00. Partido de presentación oficial del recién ascendido a segunda B del CD Fútbol Sala Salamanca. Lugar: Pabellón de La Alamedilla.

11 de septiembre

TORNEO DE FERIAS Y FIESTAS DE VOLEIBOL. 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00. El voleibol salmantino continúa con su crecimiento y celebra el VI Torneo de Voleibol Ferias y Fiestas de Salamanca. Lugar: Pabellón Julián Sánchez el Charro (inscripciones).

TORNEO HERGAR SALAMANCA. El C.D Hergar organiza el Trofeo Internacional de Ferias y Fiestas de Salamanca, en categoría Infantil. Será un cuadrangular en el que se enfrentarán el C.D Hergar, el Salamanca CF UDS, el Guarda Unida (Portugal) y el UD Belmonte (Portugal). Lugar: Campo Municipal Neme.