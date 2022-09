Rubén Juy: “Siento que lo que siempre me ha pedido la cabeza es escribir novela negra, thriller”

El escritor salmantino Rubén Juy no para de cosechar éxitos. El joven se ha llevado el I Concurso de Microrrelatos convocado por el Festival de Ficción Criminal ‘Alicante Noir 2022’ junto a la plataforma Literates, dirigido a jóvenes de toda España de entre 12 y 35 años. Que la temática principal fuese de crimen o misterio y un máximo de 200 palabras eran los únicos requisitos que había que cumplir para participar.

Entre más de 50 microrrelatos presentados, ‘Pena de Vida’ ha sido elegida por el jurado. Por ello, Juy recogerá el galardón en la gala de clausura del propio festival, que se celebrará el último fin de semana del mes de septiembre en Alicante. Algo que el escritor no se termina de creer. “Todavía cuesta creerlo. En el momento en el que te lo comunican te quedas en shock, pero cuando empiezas a ver tu cara en los medios notas como la adrenalina sube a ritmos agigantados. Ocurrió algo similar con la publicación de Almas de Plata”, cuenta a este medio de comunicación tan solo 24 horas después de recibir la noticia.

Pero ¿por qué decidió presentarse? Él mismo explica que “en últimos años no he podido presentarme por unas u otras razones y tenía ganas de volver. Me presenté hace unos meses al primero de este 2022 y nada, pero mira por donde el segundo dardo si tocó en la diana. ¡Y de qué forma!”.

Ya tenemos ganador de nuestro concurso de microrrelatos organizado junto a @Literates... ¡Podéis leer la obra ganadora deslizando hacia la izquierda! pic.twitter.com/h0m1qCnFop — Alicante Noir (@AlicanteNoir) September 5, 2022

Con ‘Almas de Plata’ el salmantino nos llevó a conocer la historia de amor entre Tony y Vero. Ahora se ha llevado este premio con un género completamente diferente. “Todo en esta vida va por épocas y es cierto que tuve unos inicios en novela romántica y textos de ese tipo. Pero siento que lo que siempre me ha pedido la cabeza es novela negra, thriller. De hecho, prácticamente no consumo otro tipo de literatura. De un tiempo a esta parte he comenzado a encontrar el gusto a lo criminal, en lo que a literatura respecta, claro”, explica.

Está claro que Rubén Juy tiene un futuro prometedor en el mundo de la literatura. Tiene algún proyecto en marcha del que lo único que dice es que “está acabado pero que mi equipo y yo estamos explorando la mejor opción para que vea la luz lo antes posible”, concluye.

¡Estaremos atentos!