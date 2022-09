Punto de partida

Unionistas de Salamanca logró ante el Linares su primer punto de la temporada, que debe servir para marcar el camino a seguir a partir de ahora.

En el debut liguero ante el Córdoba, el equipo salmantino hizo una buena primera parte, pero se desmoronó en la segunda, sumando de nuevo varios errores impropios de un equipo que si ha tenido algo bueno todos estos años, ha sido su solidez defensiva.

Ante el Linares en Las Pistas (que no en el Reina Sofía), el equipo de Raúl Casañ dejó buenas sensaciones en lo que a fútbol ofensivo se refiere, llegando en muchas ocasiones al área rival, colocando centros laterales, filtrando algunos balones por dentro y siendo muy vertical, con poco protagonismo con el balón en los pies.

Pero, en el aspecto defensivo, el equipo presenta más dudas de lo normal, porque concedió ocasiones de gol y sufrió desajustes… buena prueba de ello fue el gol que encajó nada más comenzar la segunda mitad.

Es cierto que Unionistas tuvo que ganar el choque por ocasiones, llegadas y remates a portería, pero los merecimientos en este deporte del fútbol llegan de la mano de los goles; y si no marcas uno más que tu oponente, da igual lo que hayas hecho en los 90 minutos del partido; así de injusto es a veces este deporte.

Que duda cabe que un punto de seis posibles no es un buen inicio de temporada, pero hay que evitar alarmismos innecesarios porque tan solo han transcurrido dos jornadas de liga y el rodaje aún no está hecho; las piezas deben acoplarse en el nuevo fútbol, para ver si dan o no la razón al DD Toni García.

Eso sí, la próxima jornada el equipo viaja a Valdebebas para medirse al Real Madrid Castilla y en la cuarta jornada regresa a Salamanca para recibir al recién descendido Fuenlabrada, por lo que la exigencia debe ser ya máxima, y se deben minimizar los fallos.

Que el punto logrado ante el Linares sea el de partida hacia algo mejor…

PD: Qué buenas sensaciones dio Iván Chapela tras sus primeros minutos con la camiseta de Unionistas y sus pocos entrenamientos con el equipo. Hizo el gol del empate, pero tiene desborde, velocidad, imaginación, calidad y olfato. Seguro que lo vamos a disfrutar esta temporada; ya nos avisaron de ello…