Pastora Soler: “Tengo un vínculo especial con Salamanca, son muchas las cosas que me unen a esta ciudad”

Vuelven a la Plaza Mayor los conciertos por las Fiestas y Ferias de la Virgen de la Vega. La encargada de abrir estos días es Pastora Soler, la artista llega con su gira ‘Que hablen de mí’, para hacer disfrutar al público salmantino de su música.

Horas antes del concierto, este medio de comunicación habla con la sevillana para conocer todos los detalles de la actuación, la evolución de la artista al largo de su carrera profesional y algunos detalles de su nuevo álbum, ‘Libra’, que verá la luz el próximo 18 de noviembre.

En primer lugar, gracias por atenderme unos minutos.

De nada, muchas gracias a ti.

Eres la artista encargada de abrir el ciclo de conciertos de la Plaza Mayor, ¿cómo llegas al concierto?

Llego con muchísimas muchísimas ganas. Es verdad que Salamanca para mí es un sitio especial. Volver a esa Plaza Mayor donde tuve el placer de grabar la sintonía de aquella Vuelta Ciclista de 2001 y gracias a la que pude conocer muchísimo la ciudad, y al saber que son las fiestas patronales de la Virgen de la Vega y que mi hija se llama Vega… son muchas cosas las que me unen a Salamanca desde siempre y hay un vínculo especial y el poder abrir las fiestas me llena de orgullo.

¿Qué se va a encontrar la gente que acuda al concierto?

Va a ser un concierto muy especial enmarcado en una gira que también está siendo muy especial por todo lo que conlleva. Por estos dos años, un tiempo en el que hemos aprendido tanto... Será un repaso de todas mis canciones, un repaso a mi carrera pero contando un poquito mi lado personal. Va a ser un concierto muy cercano, muy personal y, bueno, también hay canciones para bailar. Es como un ecléctico con todo lo que yo soy al final en cuanto a estilos y momentos para todos en el mimo concierto.

Ya conocemos algunos temas que forman parte de ‘Libra’, ¿qué supone para ti este trabajo?

La verdad es que se trata de un trabajo quizá hecho a fuego lento, por todas las circunstancias de esta pandemia. Desde que empezó el disco, desde el primer tema hasta el último. Han sido casi dos años en los que he ido trabajando con diferentes productores, es un disco hecho con varios tipos de producción, integrando mucho el sonido en todo lo que quería contar y cada disco es un momento vital, y este disco es tan yo y es tan equilibrado... He intentado buscar ese equilibrio que forma parte de mí, que al final son muchas cosas pero siempre me gusta darle un orden y un equilibrio que ha resultado ser 'Libra'. Deseando de mostrarlo entero y ya hemos sacado el tercer single que además la primera vez que lo voy a cantar va a ser en Salamanca en este concierto, otra cosa que me va a unir más a esta ciudad.

¿Cómo ha evolucionado tu música a lo largo de estos años?

La evolución ha sido gradualmente, yo creo que de forma natural. En el concierto hablo muchísimo de eso, de cuando yo empiezo con la copla hasta derivar a donde estoy hoy, ha sido un trabajo muy a largo plazo, de irme encontrando poco a poco y de dar pasos de manera natural porque soy muchas cosas, por toda la influencia que he tenido desde pequeña. Me siento muy realizada con lo que hago y que ya vengo haciéndolo prácticamente diez años, encontrando el sonido y lo que quiero transmitir, el tipo de canción y al final puede que no se pueda encasillar dentro de un mismo estilo, pero al final es mi estilo.

¿Qué esperas del público charro?

Sobre todo espero que ellos se lo pasen bien. Yo sé que yo me lo voy a pasar muy bien porque como ya he dicho, me unen muchas cosas a Salamanca y a esa Plaza, va a ser muy emocionante para mí. Y yo sé que tanto el equipo como yo tenemos muchas ganas y los vamos a disfrutar, entonces el objetivo es que la gente se lo pase bien. Que disfruten de una experiencia bonita, y que sientan muchas cosas, al final yo siempre digo que en el mismo concierto hay momentos para todo. Gente que baila, que canta, que llora, que ríe y eso es lo que quiero, que se olviden de todo lo demás y pasen dos horitas de evasión.