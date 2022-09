El Casino Obrero de Béjar presenta la edición número 55 del concurso literario

Un año más, y van 55, el Casino Obrero de Béjar pone en marcha su concurso literario. Un certamen que congrega a autores de todos los puntos de la geografía española e internacional que se ha ganado a pulso un hueco importante dentro de este tipo de concurso que se desarrollan impulsando la creatividad literaria.

El presidente del Ateneo, Iván Parro, acompañado por integrantes de la junta directiva actual, han hecho públicas las bases del concurso que mantiene una línea continuista y algunas novedades. Los autores y autoras deberán presentar trabajos inéditos, originales y no premiados en otros certámenes, de temática libre y con una extensión entre las 4 y las 12 páginas, presentándose en formato Din A-4, con letra Times New Roman a tamaño 12, a doble espacio, paginados, por una sola cara y unos márgenes aproximados entre 2 y 3 centímetros. Los trabajos deben enviarme en un sobre cerrado por quintuplicado y se aplicará el sistema de plica, es decir en el sobre no debe aparecer ninguna identificación del autor o autora y los datos personales deben ir dentro de otro sobre.

El plazo de admisión estará abierto hasta el 31 de octubre de 2022 y podrán ser o bien entregados hasta ese día de manera presencial en la sede del Casino Obrero de Béjar en horario de 19 a 21 horas o por correo electrónico a la siguiente dirección:

Sr. Presidente del Casino Obrero / Ateneo Cultural

LV Concurso literario “Relato breve”

C/Mayor de Reinoso número 2

37700 Béjar, Salamanca

No se admite el envió por correo electrónico y se opta a tres premios. Un primero dotado de 500 euros, un segundo de 200 euros y la novedad, el premio especial “141 aniversario” a mejor autor o autora local que tendrá una recompensa de 100 euros “abierto a todos los que viven en Béjar y Comarca” ha remarcado Iván Parro. Aquellos que opten a este último premio deben indicarlo en el sobre y así mismo, optarán de igual modo a cualquiera de los premios anteriores.

Bajada de socios

Durante la presentación, Ivan Parro ha hecho especial hincapié a que la población “se haga socio del Casino Obrero. Estamos a punto de bajar de los 400 socios y eso nos deja en una situación muy complicada y que pone en riesgo la viabilidad de la entidad. Estamos en alerta roja, hasta ahora nos hemos podido defender, pero si seguimos así, estaremos en problemas. Quiero pedir a los bejaranos que apoyen este casino, recordar la importancia de seguir vivos y que participen de las actividades que proponemos”.