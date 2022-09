Toni García deja la puerta abierta al mercado internacional: "No vamos a malgastar dinero en una ficha que igual no pueda utilizar el míster"

Toni García, director deportivo de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicacion salmantinos pocos días después del cierre de mercado en Primera Federación y ha ofrecido sus impresiones sobre su trabajo.

Valoración: "Quiero agradecer a la Comisión, encabezada por Sando, Ampuero y Pescador, que me hayan apoyado desde el primer momento... pero también a mucha otra gente como Guti o Torrens. Otra persona importante es Antonio Paz, que es mi hombre en la sombra. Sin olvidarme del cuerpo técnico por la paciencia que ha tenido porque el mes de agosto ha sido muy lento".

Qué ha faltado: "Estoy muy contento con la plantilla que hemos conformado. Me hubiera gustado tener más tiempo para que el grupo hubiera estado más compacto. Si hubiera tenido mucho dinero, seguramente yo no estaría como director deportivo".

Lo que tiene: "Hay jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Hay equipos como el Córdoba que cerraron la plantilla muy pronto, pero nosotros nos hemos alargado hasta el día 1 de septiembre".

Fichar: "Si viene algo tiene que ser para mejorar lo que tenemos. Buscamos un punta sub23. Si se da en el mercado extranjero, intentaríamos mirarlo. No vamos a malgastar dinero en una ficha que igual no pueda utilizar el míster. No tenemos previsto incorporar a nadie de forma inmediata, aunque no descartamos hacer algo a nivel internacional".

Alguna zona que esté menos fuerte: "Las pretemporadas sirven para ver la zona en la que el equipo cojea un poco más. Siempre se busca lo básico".

Capacidad del equipo: "Tenemos que ir domingo a domingo, que es lo que nos ha hecho buenos a todos. Nos ha faltado un poco más de tiempo de pretemporada con todos".

Casañ: "Está contento y con el presupuesto que tenemos hay que exprimir todo al máximo".

Chapela: "Tenemos un listado de los filiales y a Iván le vimos en Coria, que metió gol. Esperó por un Segunda y tuvimos la suerte de estar en el momento justo".

DUX: "Es una pena que pase esto porque se juega con los sentimientos de todo el mundo. Si yo fuera el dueño del que suba, seguro que no me metería por la exigencia de una categoría. Me daría miedo bajar".

Reina Sofía vs Fuenlabrada: "Hay que hacer todo lo posible. Es nuestra casa. El partido contra el Linares ahí se habría decantado con gol a nuestro favor".