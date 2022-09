La 'joya' salmantina que quieren visitar todos los turistas y se divulga en el cupón de la ONCE

Presentación en la Casa Lis del cupón de la ONCE dedicado al Museo Art Nouveau y Art Déco

El Museo Casa Lis ilustra el boleto de la ONCE del jueves 8 de septiembre. Serán cinco millones los cupones que difundan este palacete urbano salmantino, sede del Museo Art Nouveau y Art Déco, donde tenía lugar la correspondiente presentación con la presencia de Ismael Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León; Esther Pérez Dalmeda, directora de la ONCE en Salamanca; D. Carlos García Carbayo, Alcalde de Salamanca y Presidente del Patronato de la Fundación Manuel Ramos Andrade, y Pedro Pérez Castro, director del Museo Casa Lis.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Mucho más que un edificio histórico

La Casa Lis es un palacete urbano, enclavado sobre la antigua muralla de la ciudad de Salamanca, que mandó construir Miguel de Lis, propietario de una fábrica de curtidos, que adaptó a los nuevos sistemas de producción en la última década del siglo XIX. Se edificó sobre un terreno con un fuerte desnivel, aspecto bien resuelto por el arquitecto Joaquín de Vargas. Se organiza la vivienda en torno a un patio interior que sirve para distribuir las estancias y se diseña una fachada construida con hierro y vidrio siguiendo los preceptos de la arquitectura industrial.

Para salvar el desnivel se construye una escalera que permite crear unas terrazas ajardinadas y una gruta cubierta de rocalla. El edificio es uno de los pocos ejemplos de arquitectura industrial empleada para uso residencial, único por su espectacularidad. Su fachada norte es uno de los pocos ejemplos de arquitectura modernista de Salamanca. Construida en piedra y ladrillo, destaca su puerta de acceso y el movimiento orgánico de las verjas de hierro de estilo Art Nouveau.

El año clave para su recuperación

Tras años cerrada y sin uso, la Casa Lis sufre un período de abandono hasta que, en 1981, el Ayuntamiento de Salamanca, consciente de su valor, la expropia salvándola de la ruina. Actualmente el edificio es la sede del Museo Art Nouveau y Art Déco y en sus salones y dependencias se exhibe una parte de los fondos donados por Manuel Ramos Andrade (1944-1998), anticuario y coleccionista que vio cómo en 1995 la Casa Lis, con un recuperado esplendor, abría de nuevo sus puertas.

Destaca una gran vidriera emplomada que cubre el patio central. Las claraboyas y cerramientos han recuperado las vidrieras artísticas que ya engalanaban la vivienda de Miguel de Lis, y la fachada sur se ha convertido en una de las imágenes más representativas de Salamanca.

Este museo de artes decorativas propone un recorrido temporal que abarca desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la II Guerra Mundial. El grueso de las obras que se pueden ver en el museo son objetos utilitarios concebidos bajo unos cuidados criterios estéticos.

A través de sus 19 colecciones el recorrido por sus salas muestra al visitante la producción de los talleres europeos de artes decorativas de los periodos Nouveau y Déco. Joyas de Masriera o Faberge, vidrios iridiscentes de los talleres Loetz, Kralik, Pallme König o de la escuela de Nancy con piezas de Émile Gallé, los Hermanos Daum o Paul Nicolas. Muebles de Homar, Majorelle, Busquets. Porcelanas de Rosenthal, Royal Copenhagen, Mariano Benlliure, Gustave Guetant o Zuloaga.

Destacan la colección de muñecas de porcelana francesas del XIX, o la muestra de criselefantinas de Demetre Chiparus o Ferdinand Preiss, pequeñas esculturas que combinan el metal para las vestimentas y el marfil para las partes desnudas del cuerpo como la cara o las manos y que se han convertido en icono del Art Déco.

El Art Nouveau buscaba estimular los sentidos con un erotismo contenido que se reflejó en una particular visión de la mujer a medio camino entre la realidad y la fantasía. La Exposición Universal de París de 1900 dio al Art Nouveau y a las artes industriales una gran difusión. El Art Déco fue un estilo que afectó a todas las facetas del diseño. El término se acuñó en los años 60, refiriéndose al arte generado en el periodo de entreguerras. Vivió su momento de mayor esplendor en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925.