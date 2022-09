Ismael Beiro, ganador de Gran Hermano, se presentará a la alcaldía de Cádiz

"Voy a liderar la candidatura de unas cuantas formaciones políticas a las que he pedido que sean transversales" explica en unas declaraciones

Ismael Beiro, ganador de la primera edición de Gran Hermano, será candidato a la alcaldía de Cádiz en las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en próximo año 2023.

En una entrevista al medio El Independiente, el ex-concursante ha declarado no querer saber nada más de la televisión y sí de la política, intención que ya había comentado con anterioridad. En la entrevista, Beiro explicó que "voy a liderar la candidatura de unas cuantas formaciones políticas a las que he pedido que sean transversales, que no piensen tanto en clave de izquierdas o de derechas como en la ciudad, en Cádiz", explicó.