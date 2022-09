A permanência da mudança

Nada é permanente excepto a mudança já dizia Heráclito, um filósofo da antiguidade clássica. Na metamorfose do tempo actual a mudança é, em si, a expressão da permanência. Nesta contagem do presente não damos nada por adquirido. Tudo pula e avança. Tudo se move. Tudo nos foge debaixo dos pés com uma leveza extraordinária. As garantias são menores que as incertezas. A mudança permanece. Tudo é feito de mudança. O que agora é pode não ser mais logo. A manhã acorda na incerteza. A noite deita-se no leito de todas as inconstâncias. Nada é, tudo flui como dizia Parménides, outro filósofo da antiguidade clássica. Aliás parece que o pensamento da antiguidade acertou no tempo presente, consagrando o princípio da permanência da mudança através dos séculos. Alguns agarram-se ao passado sem perceberem que nada é dado como adquirido na medida em que a mudança prevalece sobre todas as coisas e afinal sobre todos os tempos. O quadro da actualidade exige desprendimento e tolerância. A mudança está aí e permanece. Faz o seu caminho. Os que não percebem a brisa do tempo entram em sofrimento. Agarrados ao passado não conseguem descortinar a ponte para o futuro que passa, obrigatoriamente, pelas mudanças do presente. Quando estamos já não estamos. Quando fazemos uma coisa já está a acontecer a próxima. Parece confuso mas não é. Os filósofos da antiguidade tinham razão. Anteciparam as coisas. Avisaram com tempo. Mas nós não prestamos atenção aos avisos à navegação feitos com tempo. Somos frenéticos e ansiamos por chegar à frente mesmo que isso signifique a geografia doo nada. Por isso seguimos por aí fora, à vista, sem regulação nem instrumentos de precisão. Seguimos ao saber do vento contando com as certezas que não existem, no mar e em terra firme. Aliás nada é firme. Tudo é resvaladiço. A mudança impera mesmo que não caibamos nela. Aprendemos com os erros. Com a repetição do engano até percebermos que o longe está perto e que o nada é tudo. Quando, finalmente, nos libertamos das amarras, mesmo que seja tarde, há sempre tempo para constatamos que só a mudança permanece.