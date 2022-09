Nuevo curso con cambios en el transporte público.

Estrenamos septiembre de crisis con sustancial rebaja gubernamental en el precio del transporte público, que no del Ayuntamiento ni la Junta de quien desconocemos su alternativa. Con la energía por la estratosfera abaratar el transporte motorizado más eficiente es buena idea, pero así solo no habrá un trasvase significativo de usuarios del coche. Se necesita un servicio más rápido, cómodo y fiable, aparte de limitar el uso del coche y su aparcamiento. A pesar del subidón de los carburantes (¿no era el mercado y somos liberales?) el uso del vehículo privado apena se reduce, quejas e insultos hacia el gobierno aparte.

Plano del proyecto de peatonalización en el encuentro de la Calle de Correhuela con Pozo Amarillo, donde desaparece el espacio para el giro de los autobuses urbanos.

Durante el verano se anunció la peatonalización de las calles Correhuela y Pozo Amarillo, junto a las Plazas del Mercado y Poeta Iglesias, “se trata de limitar el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad para calmar el tráfico rodado” según la Memoria del proyecto. Más adelante dice “en la calle Pozo Amarillo se suprimen (…) como el área de calzada que actualmente permite el giro de autobuses en su incorporación a esta calle desde Correhuela, puesto que las líneas que operan la zona dejarán de hacerlo” (…) “por el mismo motivo, el carril de parada de autobuses contiguo a los soportales de la Plaza Mayor en la Plaza del Mercado, pasa a formar parte de la acera actual”.

A la derecha como quedará la Plaza del Mercado donde la actual parada de autobús.

Por lo tanto, el autobús urbano recorrerá todo el día la Gran Vía hasta Juan de la Fuente, como ya ocurre por las tardes, manteniendo el contorsionismo del giro hacia San Pablo. Por supuesto el Ayuntamiento sigue soslayando la idea surgida con el Plan de Movilidad de dedicarla en exclusiva para ese medio de transporte, con salida por Arroyo de Santo Domingo. Parece una forma eficaz de priorizar al transporte público, y “limitar el uso del vehículo privado en el centro”.

No existe parada correspondiente a esta en sentido de circulación contrario.

Si se fijan en ese recorrido, se echa de menos una parada en sentido sur. En dirección norte existen tres paradas: en Correos, cruce con Cuesta de Sancti Espíritus y junto al edificio de Sindicatos. En sentido contrario hay junto a la estatua al Empresario y al lado de San Julián, pero no frente a Sindicatos. Desde San Julián hasta la siguiente parada en Rector Esperabé (línea 4) hay al menos 820 metros caminando, y hasta la de la Avenida de los Reyes de España más de 900. Falta una, y las excusas no existen cuando se alardea de sostenibilidad y apuesta por el transporte público. No es el único caso en la ciudad.

Hay casos donde las paradas parecen estar demasiado cerca. Si bien en la Avenida de Mirat su uso es elevado, quizás no estaría mal repensarlas. Y alguna más en el resto de la ciudad.

Además de esto, es hora de resolver de una vez la anómala situación legal del servicio. Casi una década de prorroga regalada a la actual concesionaria por la habilidad municipal gestionando el último concurso, anulado por la justicia. Y poner en marcha cuanto antes las nuevas líneas con el hospital sin esperar una nueva concesión. Municipalizar el servicio, como en Madrid o Valladolid y otras ciudades, lo haría más fácil y barato para los contribuyentes salmantinos.

Y evidenciando esa gran apuesta sostenible municipal, su lucha contra la Contaminación, el Ruido, el Cambio Climático, y el fomento del Transporte Público, el Ayuntamiento por fin cumple su promesa de abril de 2018 de crear un carril bus en la Avenida de Mirat entre Pollo Martin y la Puerta de Zamora, tras su reciente reasfaltado. Vaya, al limpiar la cámara del móvil me di cuenta que era un sueño provocado por una traicionera aplicación que se me había colado.