Reisingerova, en su presentación con el Perfumerías Avenida: "Tengo ganas de tener a la gente de mi lado"

Julia Reisingerova, jugadora del Perfumerías Avenida, ha sido presentada oficialmente ante los medios de comunicación, por lo que ha podido transmitir su alegría en el acto. Mientras, Jorge Recio, el presidente, y Roberto Íñiguez, el entrenador, la han acompañado en su estreno.

Valoración: "Estoy muy contenta y feliz de estar aquí. Esto es lo que cada jugadora quiere. Todas tenemos profesionalidad y sabía que podía jugar en algún sitio bueno".

Würzburg: "No estoy acostumbrada a este silencio, pero tengo ganas de tener a la gente de mi lado".

Diferencias entre clubes: "No puedo opinar mucho aún y todos tienen diferencias, pero yo espero poder hacer lo que me pidan aquí. No comparo a clubes de República Checa con lo de aquí. Siempre estoy contenta".

Íñiguez: "Roberto tiene su fama de mejor entrenador y me gustan los pequeños detalles que cambia. Estoy mejorando todo por ahora porque desde el año pasado tiene que ser así".

Crecer como Hof: "Espero que sí. Esto es Avenida y tengo un entrenador que me puede hacer mejorar. Llego aquí con solo 24 años".

Exigencia: "Pesa, pero es algo bonito. Me ayuda a hacer las cosas mejor".

EL 'PRESI' Y EL COACH

Por su parte, Jorge Recio ha dicho que "estoy encantado y teníamos claro que queríamos fichar a Julia. Es una jugadora que hemos sufrido mucho. A nivel deportivo la conocéis todos. Puede crecer con nosotros". Entre tanto, Roberto Íñiguez ha comentado lo siguiente: "Como entrenador estoy muy contento y que las jugadores quieran estar aquí es una responsabilidad. Tienes que ser el mejor cada día y en eso estamos. Soy bastante obsesivo con que las jugadoras sean mejores cuando me las encuentre en el futuro. La exigencia es un privilegio. Estas semanas han ido bien".