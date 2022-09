Casi 9.500 personas adquirieron en agosto en Castilla y León sus abonos Renfe gratuitos de Media Distancia

Un total de 9.392 personas de Castilla y León ha adquirido ya, entre el 24 y el 31 de agosto, sus abonos de Media Distancia en Renfe para viajar gratis en tren hasta que finalice 2022. El 24 de agosto fue el primer día en el que pudieron obtenerse estos abonos.

Por provincias, en Salamanca se adquirieron 2.943; en Valladolid, 2.033; en Ávila, 2.015; en Burgos, 966; en Palencia, 738; en León, 417; en Soria, 244; en Segovia, 13, y en Zamora 23.

En cuanto a los abonos de Cercanías de Ancho Métrico que hay en Castilla y León (León-Guardo) se han adquirido en los siete días señalados, del 24 al 31 de agosto, 190 abonos gratuitos.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de esta comunidad autónoma para que se "beneficie de esta medida valiente del Gobierno de España, una medida histórica que ayuda a los bolsillos de las familias y que impulsa la movilidad en transporte público".

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 20 euros para cada servicio de Media Distancia Convencional y de 10 euros para cada núcleo de Cercanías.

El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la fianza se haga de forma automática (una vez finalizado el período de validez) cumpliendo las condiciones del abono, es decir, realizar al menos 16 desplazamientos en estos cuatro meses.

Barcones ha recordado también que, además de los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia, también están operativos los bonos con rebajas del 50% de Avant y AVE, que se pueden utilizar hasta el 31 de enero, y los descuentos de, al menos, el 30% en el transporte público de competencia municipal y autonómica. Además, las líneas de autobús interurbano de titularidad estatal reducen un 50% el precio para los usuarios habituales.

La delegada ha señalado que son "ayudas muy positivas para los usuarios recurrentes o habituales del transporte público urbano, metropolitano e interurbano que ayudarán a combatir la subida de precios, facilitarán la movilidad, reforzarán el uso del transporte público y, con ello, reducirán la dependencia energética y contribuirán a paliar los efectos de la emergencia climática que padecemos".

Las ayudas transitorias al transporte público se han aprobado a través de los reales decretos ley 11/2022 y 14/2022 en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Inicialmente, los descuentos estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, a excepción de los bonos Avant y los nuevos abonos AVE, que se podrán utilizar hasta el 31 de enero de 2023.

Avant

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) ofrecen un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, ayer, 1 de septiembre, se pusieron a la venta los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) a mitad de precio, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Los abonos vendidos con anterioridad al 1 de septiembre, cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

También se activaron los descuentos del 50% para usuarios recurrentes en determinados servicios de alta velocidad no declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 minutos y en los que no existan acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor.

Así, se aplicará en 19 rutas que se localizan principalmente en nuestra comunidad autónoma y en Galicia.

Para aplicar los descuentos del 50% se crea un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Estos bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente.

Autobús

Por su parte, los abonos y títulos multiviaje de los servicios de autobús interurbano concesionados por la Administración General del Estado también tienen descuentos del 50%.

Las empresas que operan este tipo de rutas, que disponen de estos bonos, aplicarán las rebajas a los títulos vendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 para que los usuarios recurrentes de estas líneas se beneficien de las ayudas temporales.

Son líneas como las que unen Madrid y Segovia, Guadalajara y Madrid, Teruel y Barcelona, Jaén y Madrid, Gijón y León o Logroño y Soria.