Casañ: "La mejor manera de borrar el partido pasado es empezando a sumar delante de nuestra afición"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación de Salamanca antes de recibir en Las Pistas al Linares Deportivo. Así, el valenciano ha repasado toda la actualidad blanquinegra.

Semana: “La mejor manera de borrar el partido pasado es empezando a sumar delante de nuestra afición”.

Linares, rival directo o no: “Hasta que no pasen 15 jornadas no se va a ver quiénes van a estar arriba o abajo. Podemos competir todo”.

Falta de concentración: “Son errores evitables y perdimos el partido por eso. Nos fuimos con un 4-1 y malas sensaciones por el resultado. Hay que tener máxima concentración”.

Bajas: “La de Borja es segura y depende, pero puede irse hasta dos meses. El resto podrían estar todos. Losada tuvo una pequeña microrrotura y va poco a poco, tampoco es cuestión de forzar. Lo de De Miguel no puede ir a más”.

Las Pistas: “Hemos entrenado un día allí esta semana y todos queremos jugar en el Reina. Tenemos que ir a Las Pistas y el campo está bien. ¿El césped? Lo veo normal, no está mal. No hay excusas. Hay que estar pendientes de las segundas jugadas al ser más pequeño”.

Mercado: “Con lo que me dan estoy contento. Hemos podido incorporar a Iván, que nos va a dar mucho. Tenía cosas de Segunda que al final no le han salido. Si hay alguna ficha sub23, veremos…”.

Nuevos fichajes del filial: “Mubarak ya vino ayer y viene del Conquense. Es fuerte y rápido. Entrenará con nosotros. Tarek también lo hará”.

Lío con el DUX: “No me he preocupado ni un segundo en ello. No puedo hacer nada en algo así. Se han hecho las cosas mal desde el principio y todo lo que hagan ahora no va a estar bien. La cagada ya está hecha”.

Linares: “Es un equipo bien trabajado, intenso y agresivo. Maneja las contras muy bien. Es ganador en su campo en muchos partidos. Alberto, su entrenador, tiene muy buen nivel. Será un partido difícil. Viene sin presión porque no tiene nada que perder y sí mucho que ganar”.