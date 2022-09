¿Puedo irme de vacaciones estando de baja laboral?

LO QUE QUIZÁ NO SABÍAS

Durante el tiempo que dure la baja laboral el trabajador debe hacer todo lo posible por recuperar y no agravar su problema de salud

La incapacidad temporal es incompatible con la realización de cualquier actividad laboral. Es decir, no se puede estar de baja y trabajando en otra actividad. Pero, ¿podemos viajar estando de baja laboral?

En principio, la legislación no prohíbe los desplazamientos o viajes, pero tal y como recuerda la Seguridad Social el derecho a la baja se puede perder, entre otros motivos, por actuar de forma fraudulenta, por rechazar o abandonar el tratamiento sin causa razonable; y por incomparecencia a las citaciones de control de la baja por las entidades implicadas.

Es decir, durante el tiempo que dure la baja laboral el trabajador debe hacer todo lo posible por recuperar y no agravar su problema de salud. Ello incluye acudir a las citas médicas y seguir el tratamiento prescrito. En caso de querer viajar, conviene contar con la autorización del médico y no se debe realizar ninguna actividad que empeore su situación.

Lógicamente, depende de la dolencia que se padezca. Así, si el médico recomienda reposo para la recuperación no parece lo más acertado viajar. Sin embargo, si la baja es por estrés puede que el médico sí considere oportuno realizar un viaje.

Estar de viaje no exime de acudir a las citaciones que establezca el centro sanitario o las mutuas colaboradores, ya que en caso de no acudir se puede suspender de manera provisional ese derecho hasta comprobar si la ausencia estaba justificada o no.