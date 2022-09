Esta es la multa por circular con la ITV caducada o desfavorable

No pasar la ITV no solo puede repercutir gravemente en la seguridad vial, sino también puede suponer una multa económica importante

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos los vehículos a motor matriculados. Inspección en la que se valora el estado del vehículo para así evitar, en la medida de lo posible, el riesgo de accidentes, la manipulación irregular del vehículo, además de controlar el exceso de emisiones. No pasarla implica unas multas económicas que van desde los 200 euros hasta los 500 euros, tal y como recuerdan desde el RACE.

Cuatro de cada diez vehículos no se presentaron a la ITV en 2021, por lo que circulaban con ella caducada, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

No pasar la ITV no solo puede repercutir gravemente en la seguridad vial, sino también puede suponer una multa económica importante. Otro dato a tener en cueneta: hasta el 33% de los vehículos que sufrieron siniestros viales en 2020 con víctimas mortales no tenían la ITV en vigor.

Es importante recordar que no solo puede suponer multa circular con el vehículo sin pasar la ITV, sino que también es motivo de sanción circular con la ITV con resultado desfavorable.

Multas por circular sin ITV