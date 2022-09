Peñaranda modifica en Pleno los precios del CEIP Gloria Fuertes

El Ayuntamiento de Peñaranda ha aprobado este miercoles la Ordenanza Reguladora de los precios públicos para la prestación de servicios en el Centro de Educación Infantil Gloria Fuertes. Un punto, en el que todos los grupos han estado a favor del cambio, que llega tras la decisión de ofrecer la educación gratuita para los pequeños entre 2 y 3 años, quienes podrán acudir al centro con 5 horas subvencionadas por la Junta de Castilla y Leon, mientras que las otras tres, para completar las ocho diarias que ofrece el servicio se han recalculado en el precio, llevando un coste de 13,75€ al mes para quienes quieran acogerse a ellas, importe que se ha fijado tras el calculo baremado de los costes mensuales del servicio global.

Esta es una de las decisiones que se han adoptado por unanimidad en la sesión de Pleno Ordinario celebrado este miercoles, en la que también ha salido adelante, con el apoyo total, la bonificación del 63% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de las obras de rehabilitación de 12

viviendas sociales unifamiliares adosadas y el derribo de otras 8 viviendas sin finalizar por la Junta, en la Calle Obras Públicas del 1 al 20 de Peñaranda, todas ellas destinadas principalmente a lo jóvenes y en favor de la adquisición de vivienda.

El Pleno de hoy ha sacado adelante también la incorporación del Ayuntamiento en la Agenda 2030 y la red de entidades locales de la Federación de Municipios y Provincias, con el fin de acogerse a subvenciones, entre ellas una que se pone en marcha desde el 15 de septiembre, para lo que se trabaja en una memoria con diferentes actuaciones en materia de estrategias sostenibles.

Al margen de estas cuestiones, el Pleno abordaba la Moción presentada por Peñaranda en Común sobre la

defensa de un sistema concesional de autobuses que garantice la

intercomunicación de los pequeños municipios del Medio Rural de Castilla, algo que ha resaltado que la gestión del Ministerio de Movilidad no puede llevarse a cabo en todos los territorios. Una situación sobre la que ha mostrado su preocupación la Corporación ante la posible limitación de servicios en la comarca, por lo que se ha ejecutado su voto positivo de PeC y Cs, la abstención del PP y el no del PSOE, a pesar de que Fran Díaz, Senador autonómico, explicaba que “esta moción es un bulo, pero hay un manejo de las lineas muy deficiente, perteneciente a la Junta, soportando un modelo que no vale para nada…que los viajeros tengan que comprar billetes a otras localidades para llegar a Peñaranda es demencial. Y los servicios son mas que deficientes” y añade que “no se va a suprimir ninguna parada en nuestros pueblos, es mentira. Si en 2024 estamos aquí y se hace apoyare su moción y todas las protestas que se puedan hacer, sea el gobierno que sea”.

Mas allá de estas cuestiones, el Consistorio ha puesto en marcha la ayuda a la natalidad para todas las familias que tengan hijos en 2022, siendo necesario el empadronamiento desde la solicitud como mínimo, tras lo que se ofrezca una subvención de 500 euros por familia.