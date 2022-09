Dos de cada diez vehículos en Salamanca no pasan la ITV por defectos graves

El 20,6% de los vehículos no pasan la ITV (inspección técnica de vehículos) en Salamanca, según los datos recogidos en el Anuario de la ITV en Castilla y León correspondiente a 2021. Así, en 39.045 vehículos inspeccionados se detectó en la ITV al menos un defecto grave -esto significa que el vehículo debe de ser reparado y volver a realizar una nueva inspección- y 1.175 vehículos fueron considerados no aptos para circular.

Por su parte, 154.389 vehículos inspeccionados pasaron la ITV a la primera en Salamanca, bien porque no se detectó ningún fallo o porque presentaban algún defecto leve.

Las inspecciones contabilizadas son las realizadas en una primera fase, no incluyendo las realizadas a consecuencia de una primera inspección desfavorable o negativa.

Pasar la ITV no es un mero trámite, de hecho es obligatorio para poder circular con el vehículo. Realizar las inspecciones periódicas es la mejor manera de garantizar que nuestro vehículo está en perfecto estado para circular con seguridad.

Un total de 194.609 vehículos fueron inspeccionados en las estaciones ITV de Salamanca durante el pasado año. De estas, 190.628 corresponden a vehículos que acudieron a realizar la inspección periódica y 825 a vehículos inspeccionados tras reformas importantes.

Si nos centramos únicamente en los turismos particulares, el 18,9% no pasó la ITV a la primera, con un total de 24.620 turismos que en 2021 en los que la ITV fue desfavorable (o por presentar defectos graves o por no ser aptos). Por su parte, 40.993 vehículos no se detectó ningún defecto y en 64.163 se detectó algúna deficiencia leve (en ambos casos la ITV es favorable).

En Castilla y León, los vehículos inspeccionados en 2021 alcanzaron los 1.485.910, un 6,8% más que el año anterior, si bien hay que señalar que 2020 fue un año marcado por el cierre temporal de las estaciones ITV, debido al estado de alarma producido a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Las estaciones de la ITV en Salamanca que más inspecciones en una primera fase efectúan son las de Castellanos de Moriscos (60.678) y Carbajosa de la Sagrada (57.097). Le sigue la estación de Béjar (32.129) y la de Ciudad Rodrigo (19.081).