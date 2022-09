El CB Tormes presenta su proyecto para buscar la salvación en LEB Plata con un presupuesto por encima de 200.000 euros

Con motivo del inicio oficial de los entrenamientos del CB Tormes, que recientemente ha ascendido a LEB Plata, se ha llevado a cabo una rueda de prensa para presentar el nuevo proyecto. En ella han participado Darío Lavado, presidente del club, y Óscar Núñez, entrenador del primer equipo, junto a miembros del patrocinador principal.

Darío Lavado: “Conseguimos la fase de ascenso y el presupuesto para inscribir el equipo. Salamanca se volcó y casi todos los clubes, aunque algunos no, también lo hicieron. Tuve mi carta de renuncia sobre la mesa justo antes de cuando Unionistas dio la voz de alarma, los medios fuisteis portavoces y en una semana cerramos todo. La Antigua nos ha vuelto a dar el soporte y el sacrificio es enorme para ellos. Han avalado la parte que la FEB pedía para jugar en Plata. La idea era tener el mayor número de salmantinos posible en la plantilla. Salamanca sabe mucho de fiesta, pero de eso no se puede vivir y debe ser un referente deportivo en Castilla y León. Somos todos equipos de tercera división salvo el Avenida. El presupuesto está por encima de los 200.000 euros y creemos que vamos a cubrirlos con lo que nos queda de campaña de abonados. Queremos que los dos primeros partidos sean una fiesta con charangas y más cosas. No tenemos previsto fichar gente en invierno. Vamos a hacer abonos en la tienda de Unionistas y en otros lugares del centro de la ciudad. Me parece injusto que hasta Plata los únicos bien remunerados sean los árbitros, que cobran tres veces más que los jugadores por solo ir a los partidos. Es una mochila con la que cargamos los clubes. Las Federaciones son exprimidoras de naranjas”.

Óscar Núñez: “Somos novatos en la categoría y nos va a costar, aunque será duro y bonito. Como entrenador voy a intentar transmitir una identidad de lucha para que la gente se lo pase bien, aunque perdamos. La idea es no descender a nivel deportivo. Se necesita a la afición. Nunca voy a ser un problema aquí y si las cosas no van bien, yo seré el primero que se aparte. Vamos a ser uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Lucharemos por el descenso con mucho orgullo y estoy muy contento con la plantilla. Hemos seguido fieles al 90% al proyecto deportivo de mayo. Tenemos a tres jugadores de Salamanca y ojalá pudiera haber sido alguno más. Estoy contento con la confección de la plantilla y hasta julio no sabíamos que el equipo podía seguir adelante, por lo que ha tocado esperar. Les decíamos que no merecía la pena ganar 200 o 300 euros más en otro lado por el proyecto y la ciudad que tenemos. Hay mucho cambio a nivel físico en Plata y a nivel de talento es mejor también, igual que en el aspecto profesional. Voy a muerte con mis jugadores desde que han llegado en la ciudad. Nadie nos puede ganar por no esforzarnos. Hemos buscado jugadores con experiencia en la categoría. Van a venir a comerse el mundo. Esto no es Primera División y depende todo mucho del día a día, por lo que entre el primero y el último no hay mucha diferencia”.