Sustain Awards y Reforestum, bosques más verdes en Palencia

Atravesamos un momento de alarmante crisis climática que afecta a muchos ámbitos del planeta y en el que desde los mares a los bosques, ecosistemas enteros se encuentran amenazados. Por ello, iniciativas sostenibles como la que ha llevado a cabo Reforestum y Sustain Awards deben sentar las bases hacia un futuro en el que las empresas formen parte activa del cuidado del planeta, al menos que sus procesos de fabricación lo perjudican.

Reforestar para compensar la huella de carbono

Esta empresa se preocupa de verdad por reducir su huella de carbono, por lo que además de usar materiales reciclados y procesos de bajo impacto ambiental han puesto en marcha un proyecto con la empresa Reforestum, dedicada a compensar la huella de carbono mediante la reforestación.

Con ella se repuebla un área de más de 250 metros cuadrados en Calahorra de Boedo, al norte de Palencia, lo que consigue compensar la emisión de cinco toneladas de dióxido de carbono, una cifra que se ha calculado teniendo en cuenta la producción de trofeos.

La idea es reforestar una zona degradada y conservarla, algo que no siempre se realiza. De hecho, no es raro poner los árboles, hacer la foto y dejarlos a su suerte, lo que no ocurre con el trabajo que ejecuta Reforestum, ya que incluye el cuidado posterior.

Para ello se ha implicado a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, pues es la mejor manera de que la reforestación se haga realidad y se pueda desarrollar un pequeño bosque que absorba CO?.

Una ecoetiqueta que marca la diferencia

Muchos productos dicen ser ecológicos, pero no lo demuestran de ninguna forma. Esto no ocurre con estos trofeos, que van acompañados de una etiqueta muy especial que se puede descargar en su web en formato PDF, lo que permite ahorrar papel.

En ella tenemos la cantidad exacta de CO? que se ha emitido para elaborar el trofeo, dividido por materiales, fabricación, embalaje y transporte. De un vistazo conocemos la huella de carbono, las emisiones que se han ahorrado respecto a la compra de un trofeo convencional y el tanto por ciento de materias recicladas en su composición.

Nos explica que el material es atóxico, pues incluso la pintura que se emplea es con base de agua, por lo que no provocará ningún problema.

Ecodiseño de vanguardia

Además de que emplean materiales reciclados, los trofeos de Sustain Awards destacan por un diseño muy cuidado, actual y moderno en el que se ha invertido mucho tiempo, y que se puede llevar más allá gracias a los trofeos hechos a medida.

Ahora también ofrecen la posibilidad de crear trofeos 3D, de manera que los premiados enseguida se darán cuenta de que están ante algo distinto y en lo que se ha puesto mucho trabajo, con materiales que no se esperaban.

Los colores también se pueden elegir al hacer el pedido, lo que junto con el grabado personalizado, las letras, logos, dibujos, etc., consiguen que los trofeos no pasen desapercibidos.