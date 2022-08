Reyes Coll y la Banda Municipal recibirán las máximas distinciones de la ciudad de Béjar

A pesar de la hora elegida y las posibles ausencias de concejales y de público debido a ello, el pleno del mes de agosto del Ayuntamiento de Béjar ha transcurrido dentro de la normalidad. Finalmente, sólo una edil del PP, Eva Francés Bruno no ha podido acudir a la sesión e incluso se ha contado con dos personas como público durante las casi dos horas de duración que ha tenido este pleno.

Entrando en materia, la corporación municipal ha aprobado por unanimidad la propuesta realizada por la Comisión Mixta de Participación Ciudadana sobre los honores y distinciones correspondientes al año 2022. Por tanto, Reyes Coll Tellechea recibirá el título de Bejarana Ilustre en reconocimiento a su trayectoria profesional en Estados Unidos y, en concreto, a su reciente nombramiento como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Boston. Por su parte, la Banda Municipal de Música recibirá la medalla de la ciudad con motivo de su centenario de vida que cumple en este 2022.

Este fue el único punto donde hubo consenso. Salió adelante la modificación de la plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo, gracias a los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Tú Aportas, mientras que el PP se abstuvo.

Con el mismo reparto de votos se aprobaba también el plan de acción de Agenda Urbana de Béjar.

Ruegos y Preguntas

Ningún grupo presentó moción alguna a esta sesión, donde de nuevo uno de los puntos de mayor duración fue el apartado de ruegos y preguntas. En este tramo del Pleno han destacado dos cuestiones en torno a diversas situaciones laborales de trabajadores del consistorio.

Primeramente, el edil y portavoz del PP, Alejo Riñones, ha preguntado por el expediente abierto desde el mes de marzo sobre el supuesto caso de acoso laboral acontecido entre trabajadores de la Estación de Esquí de la Covatilla. El popular indico que “no sabemos nada de ese expediente y creemos que le debe haber dado tiempo a cerrarlo, pero no le interesa darnos esa información. Y le pedimos que nombre un secretario o una secretaria para convocar la comisión de investigación”. A este respecto el primer edil respondía que el expediente de investigación esta a “a falta de sacar las conclusiones” pero recordaba al PP que “son ustedes los presidentes de la comisión que se nombró. Ustedes deciden cuando deciden y quien es el secretario o secretaria de esa comisión. Estamos todos esperando a que lo hagan y se pongan a trabajar y tienen esa potestad desde el día que lo pidieron” recordó Cámara.

El segundo asunto, también a pregunta de Riñones, fue en torno a la situación de baja de la secretaria municipal. El concejal del Partido Popular cuestionó si el regidor socialista tenia permiso de la afectada “para hablar públicamente en rueda de prensa de su baja por enfermedad” a lo que Cámara replicó que “públicamente sólo me he referido porque un medio de comunicación me ha preguntado sobre ello y la desee mis mejores deseos y una pronta recuperación y hemos obrado para que la administración del ayuntamiento no se detuviera”.

Sin embargo, tras el pleno, el PP ha lanzado una nota de prensa donde asegura que están ocurriendo “unos graves hechos que se están produciendo en nuestro Ayuntamiento y que desde el Partido Popular vamos a investigar” en relación a esta baja laboral de la secretaría. El PP insinúa que “la baja laboral, según nuestras informaciones, podría estar supuestamente relacionada con asuntos laborales serios. Estos hechos a una trabajadora municipal podrían ser muy graves”.

Así mismo los populares solicitan “la mayor transparencia posible sobre este asunto y dar la oportunidad de explicarse al alcalde, hemos solicitado una Comisión de Investigación a este respecto en el Pleno Ordinario “finaliza el escrito.