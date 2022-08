PP y Vox se oponen a la investigación en las Cortes del incendio de la Culebra

Los Grupos Parlamentarios del PP y Vox han presentado este martes un escrito de oposición a la creación de una comisión investigación por el incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora) en las Cortes y han acusado al PSCyL de querer convertir en un "lodazal" el Parlamento autonómico para hacer "responsable", "como ya han hecho de forma miserable", al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de los fuegos y de las "muertes acaecidas" en ellos.

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del Grupo Parlamentario 'popular', Raúl de la Hoz, que ha defendido la posición de su partido en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando en Valencia "pidió por favor" que no se hiciera una "utilización partidista de los incendios".

"Lo dijo en Valencia, pero lo dijo para toda España. Lo que no tiene sentido es que el PSCyL pida que no se haga un uso partidista de los incendios donde gobierna e intente hacer un uso partidista miserable donde no lo hace", ha apostillado De la Hoz, que acusa a los socialistas "y socios de oposición" de pedir una comisión cuyo valor, a su juicio, es "absolutamente nulo e inútil".

"No hay en las Cortes ni capacidad, ni preparación para hacer una investigación seria y coherente que está realizando quien sí tiene competencias y capacidad para hacerlo que es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Lo único que pretende es convertir las Cortes en un lodazal para retozar, haciendo responsables, como ya han hecho de forma miserable, a la Junta de los incendios y de las muertes acaecidas en Castilla y León. Eso sí, cobrando además cuantiosas dietas por ello", ha continuado.

Para el procurador popular detrás de esta posición del PSCyL no hay afán por realizar investigación alguno, "sino simplemente utilizar los incendios como estrategia de desgaste". Al hilo de estas palabras, ha ironizado sobre las conclusiones de una investigación, ya que, a su juicio, el PSCyL ya las tiene, al hacer "responsables a la Junta y el consejero de Medio Ambiente".

El portavoz ha asegurado que están "abiertos al diálogo", como ya lo están haciendo con los ayuntamientos de las zonas afectadas o con los agentes económicos y sociales, algo que, ha avanzado, también harán en las Cortes a través de un PNL destinada a Junta y Gobierno en relación con la prevención de los incendios y la lucha contra los mismos.

"Y en esa iniciativa, que esperamos sea debatida y esperamos las aportaciones de los grupos, es en la que pedimos la consolidación y mejora del operativo de prevención de extinción de incendios, la actualización y la modificación del Infocal, la actualización del plan de forestal. Y después solicitamos a la Junta, que en colaboración con el Gobierno de España, haga todos los esfuerzos posibles para la restauración de los territorios afectados, la reparación de los daños ocasionados y además, pedimos que esta nueva situación climática en nuestro país se afronte de forma dialogada por todos los territorios y, por supuesto, por el Gobierno de España", ha añadido.

De la Hoz también apunta que en esa proposición solicitarán que se incremente la dotación de efectivos de las Fuerzas y Seguridad del Estado, pues una de las principales causas de los incendios en Castilla y León, apunta, ha sido "la mano del hombre".

"De esto vamos a hablar en el próximo pleno porque lo va a plantear el Partido Popular, que a nosotros sí nos interesa mirar al futuro. A otros simplemente, como el PSCyL, solo le interesa mirar al pasado para intentar obtener ventaja política de la desgracia sufrida y en ese juego no vamos a participar", ha zanjado.

Por último, y sobre las críticas de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, a la Junta por "utilizar de forma partidista los incendios" para criticar el Real Decreto que prepara el Ejecutivo central, De la Hoz, ha mostrado su sorpresa para subrayar que lo que les hubiera gustado era que las autonomías hubieran participado en el, algo que, a su juicio, no es una "utilización partidista" del fuego.

"Una vez más, el Gobierno de España toma decisiones cortoplacistas sin pensar en la afección real sobre el territorio de las mismas, solo pensando únicamente pensando en su impacto mediático. Pero eso no es hacer una utilización partidista. Si lo es decir, como ha dicho el señor Tudanca, que el señor Mañueco y el señor Quiñones son los responsables de los muertos habidos en esta comunidad autónoma. A nosotros no se nos ocurriría decir que la responsabilidad de los incendios acaecidos en este país es del Gobierno de España, algo que a PSCyL no le importa en absoluto decirlo... pero eso sí, solo en las Comunidades donde no gobiernan", ha concluido.