La subida de precios aumenta la demanda de los coches de renting

Todo comenzó con la Covid-19, se compraron tantos materiales electrónicos que provocó una falta de microchips en el mercado y ello provocó una escasez de producción de automóviles a nivel mundial. Después llegó la crisis de Ucrania y, este país, es proveedor de muchos materiales imprescindibles para la fabricación de automóviles. ¿Qué ha provocado esto? Un aumento considerable del precio al existir una mayor demanda que oferta y, sobre todo, un considerable aumento de los precios de los coches de segunda mano. Gracias a los contratos Total Renting todas las personas van a poder hacer frente a sus problemas de movilidad a un coste más bajo.

El renting facilita las soluciones de movilidad a un coste más bajo

El aumento de los precios de los coches y, sobre todo, los coches de segunda mano, ha provocado que no todas las personas puedan permitirse conducir un vehículo. Pese a que los coches de segunda mano siguen siendo más baratos que los coches nuevos estos siempre tienen un alto riesgo de avería y, al ser más viejos, las reparaciones y los mantenimientos son más elevados.

Con Total Renting tendrás la ventaja de que vas a poder conducir un coche totalmente nuevo con la seguridad de que todos los gastos de reparaciones, mantenimientos, asistencia en carretera, cambio de neumáticos y seguro a todo riesgo te los incluyen dentro de las cuotas mensuales, esto supone un GRAN ahorro económico para el bolsillo de los ciudadanos.

Además, con Total Renting, no tendrás que desembolsar grandes cantidades de dinero porque no tendrás que pagar la totalidad del vehículo ni la entrada del mismo. Otra de las ventajas que tiene conducir un coche con Total Renting es que solo se pagará por la cantidad de kilómetros que se recorra, es decir, si has recorrido menos kilómetros de los contratados se te abonará la diferencia en tu cuenta bancaria y, en caso contrario, solo pagarás la parte proporcional.

Con Total Renting podrás cambiar de coche cada 3 años sin costes adicionales

La gran ventaja que ofrece Total Renting a todos sus clientes es que, una vez finalizado el contrato podrán cambiar de coche por otro totalmente nuevo sin ningún coste adicional. Podrás conducir, cada 3 años, un coche nuevo.

En caso de que no quieras cambiar el coche porque el que tienes se adapta a la perfección a tus necesidades familiares y/o laborales y a tus intereses podrás renovar el contrato o adquirirlo en propiedad a un precio mucho más bajo (el precio del vehículo dependerá de los años y de la cantidad de kilómetros que haya recorrido).

¿Quiénes pueden contratar un vehículo con Total Renting?

Particulares: Todos los particulares que tengan más de 18 años, el carnet de conducir en regla, contrato de trabajo (se tendrán que presentar las tres últimas nóminas) y no pertenezcan a ninguna lista de deudores (ASNEF) podrán contratar un coche de Total Renting.

Todos los particulares que tengan más de 18 años, el carnet de conducir en regla, contrato de trabajo (se tendrán que presentar las tres últimas nóminas) y no pertenezcan a ninguna lista de deudores (ASNEF) podrán contratar un coche de Total Renting. Empresas y autónomos: En este caso todas las empresas y autónomos tendrán que tener al menos 1 año de antigüedad, presentar la declaración del IRPF del año anterior, las escrituras de la empresa, el último pago del Impuesto de Sociedades, el pago del IVA de los tres últimos meses y el balance económico de pérdidas y ganancias.

Toda la documentación presentada pasará al departamento de riesgos de los proveedores y ellos darán la aprobación, o no, del coche elegido.

Si lo deseas puedes visitar el catálogo digital de totalrenting.es para conocer todos los coches que existen actualmente en stock. Si tienes alguna duda o consulta contacta con el equipo de expertos de Total Renting para que os faciliten toda la información que necesites y para que ofrezcan un asesoramiento 100% personalizado, te ayudarán sin ningún tipo de compromiso