"Ha sido una satisfacción ver en las calles a tanta gente y vivir una fiestas plenas y con respeto"

“Ha sido una gran satisfacción poder celebrar unas fiestas en su totalidad, sin necesidad de suspender ningún acto y vivirlas con total normalidad. Creo que todos hemos dado todo, precisamente por los dos años tan duros que hemos vivido”. Así de satisfecha se ha mostrado este martes la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, quien mantenía un encuentro con los medios junto al edil de festejos, Francisco Díaz, para realizar la primera valoración de las recién concluidas Ferias y Fiestas 2022.

La regidora municipal valora el desarrollo del programa festivo como “muy positivo, tanto en la semana oficial como las pre-ferias” destacando la gran afluencia de público que se ha vivido en el conjunto de actividades y la recuperación de los espectáculos de calle. “Era un gusto y una alegría ver a tantos vecinos y visitantes en las calles y en las diversas actividades planteadas. Sin ellos no hubieran sido lo mismo”.

Ávila también ponía de relieve “el gran comportamiento mostrado por la ciudadanía. Gracias de corazón a todas las personas que han vivido con nosotros las fiestas y con este respeto” agradecimiento que se hacia extensible a las peñas por el buen comportamiento y el “gran ambiente que han generado en la zona de las carpas, nada lo ha empañado. Se ha vivido un ambiente de alegría, de fiesta, pero también de respeto y solidaridad entre ellas, es de agradecer” y resalta que no se han producido situaciones que empañaran el desarrollo del programa de fiestas. “Nada ha empañado el normal desarrollo de las Ferias y Fiestas y también es de agradecer”.

Sobre el desarrollo de los festejos, la regidora municipal destaca la mayor afluencia de público a los eventos taurinos, algo especialmente visible en la corrida del sábado, de la que ha dicho que “nos han transmitido felicitaciones por ella, tanto por las ganaderías como por los toreros. El público salía satisfecho, algo que también se ha notado en la suelta de vaquillas”, mientras que añade como, en general, “Peñaranda ha tenido mas gente que nunca en sus calles durante estas fiestas”.

Fran Diaz ofrecía datos mas detallados de las Ferias y Fiestas 2022, señalando que “Peñaranda ha estado llena, contando con actividades de primer nivel durante prácticamente 15 días, que han tenido una masiva respuesta ciudadana y una participación ejemplar” y destacaba detalles como la recuperación de la zona de las carpas, que este año ha contado con una veintena, y que ha terminado su actividad sin reseñarse problemas ni incidencias durante todas las fiestas.

Díaz subrayaba el nuevo éxito de público que generaba la vuelta de la orquesta Panorama, la reinauguración del pabellón municipal, con lleno de público, la afluencia masiva de peñistas y vecinos a la concentración de peñas del martes inaugural, el record marcado en la Gincana con 52 peñas participantes, la parrillada y sus mas de 1.500 tickets vendidos, cuya cuantía total será destinada a los refugiados ucranianos en la comarca, la vuelta del espectáculo pirotécnico, con miles de personas asistentes, o la puesta en marcha de las Disco Móviles tras las verbenas de viernes y sábado, que también se convertía en multitudinaria, además de la buena entrada de la corrida de toros o la suelta de vaquillas, algo que era menor en la novillada.

El edil de festejos también se refería al concierto de Rozalén, sobre el que destaca “la profesionalidad de su actuación, fue espectacular” aunque apuntaba que “nos hubiera gustado que la entrada fuera un poco mas alta. Este es otro punto de reflexión para años venideros en cuanto a los conciertos. Creo que hay que ampliarlo a otros ámbitos de la sociedad peñarandina para valorar gustos y opciones. Si que en positivo podemos decir que su actuación ha traído gente de toda España hasta la ciudad para ver el concierto, algo que también se traduce en el aumento de la ocupación en hoteles y restaurantes”, mientras que sobre las verbenas explica que “hemos tenido un cartel de orquestas de primera”

Francisco Díaz también mostraba su especial agradecimiento a todos los operarios municipales que han estado trabajando durante estas fiestas, a los efectivos de la Policía Local, quienes han doblado y triplicado turnos para dar cobertura a la ciudad durante las 24 horas, las peñas que han participado y colaborado activamente una vez mas en las diferentes actividades en la que se les han necesitado, y a los medios de comunicación locales por ser “el espejo en el que se ha mirado mucha que no ha podido vivir las fiestas por no poder estar o cualquier situación que no lo hiciera posible”.

La primera edil también ha querido destacar el aspecto económico que ha supuesto el programa festivo, señalando que “ha sido una inversión bien realizada ya que se ha visto reflejada en la económica y los negocios de la ciudad”.