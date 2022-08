¡Estamos en la Jornada 1!

Once inicial en el Nuevo Arcángel / Unionistas

¡Qué ganas tenían los aficionados de Unionistas de poder ver a su equipo en el ‘verde’ en esta nueva temporada 2022-23!

El destino quiso que la primera ‘piedra’ en este nuevo camino fuese el recién ascendido Córdoba, con un escenario inmejorable como el Nuevo Arcángel como cancha de juego.

A todo esto, como ya es costumbre, hay que sumarle la nutrida presencia de aficionados del equipo salmantino, que no dudaron en hacer la maleta y recorrer los más de 500 kilómetros que separan Salamanca y Córdoba para no dejar solo a su equipo en el estreno liguero.

Pero, más de 90 minutos después de que empezase el partido, las noticias no fueron nada buenas para los de Raúl Casañ, que vieron cómo el Córdoba les superó con claridad hasta fijar un abultado 4-1 en el marcador.

Es cierto que el conjunto andaluz, dirigido por Germán Crespo, se ha reforzado muy bien y con jugadores de calidad para la categoría, pero las sensaciones de Unionistas no fueron nada buenas en la segunda parte.

El equipo compitió, sujetó a su rival y tuvo alguna ocasión de gol con Carlos de la Nava como protagonista durante los primeros 45 minutos, pero luego Unionistas se desvaneció entre graves fallos defensivos y un físico que aún no le da para competir al máximo nivel durante los más de 90 minutos que dura un partido.

El 4-1, qué duda cabe, es doloroso, porque ha dejado al equipo colista del grupo… pero, por favor, no olvidemos ni dejemos de pensar que solo ha pasado una jornada, que esto acaba de empezar y que el camino por recorrer es largo, muy largo.

Es difícil sacar conclusiones por el rival, el campo y el inicio de la temporada, por lo que hasta que no haya pasado al menos un cuarto de la competición, hablar de lo que puede ser o no quizá no tenga mucho sentido, aunque estas líneas tienen la intención de analizar lo ocurrido cada semana en el club del Reina Sofía.

Las lesiones también han trastocado los planes del míster de Unionistas, por lo que el 4-1 encajado no debe hacer que los ánimos se hundan, ni mucho menos, pero sí debe valer como aviso para lo que se puede encontrar el equipo en el futuro si no ‘arranca la moto’.

Eso y que el Reina Sofía se va a volver de nuevo clave para el objetivo final del club, que lo irá fijando poco a poco el devenir de la competición. Pero, oye… ¡que estamos en la Jornada 1!

Calma, serenidad y trabajo, mucho trabajo…