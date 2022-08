Todo lo que necesitas saber sobre el ESTA para viajar a Estados Unidos en 2022

España pertenece a uno de los 38 países que requieren el documento ESTA para viajar a Estados Unidos. Esto quiere decir que, tanto si estás planeando un viaje al país estadounidense como si vas a hacer escala en tierras americanas, este documento debe ser una obligación en tu maleta de viaje.

ESTA hace referencia a las siglas de Electronic System for Travel Authorization, y es un permiso electrónico que te permite viajar a los Estados Unidos en periodos de 90 días consecutivos como máximo. Durante 24 meses, tu estancia como turista allí estará asegurada sin visado gracias a este documento, cuya solicitud, actualmente, continúa siendo un dolor de cabeza para aquellos viajeros que no conocen lo suficiente sobre él.

Los interesados en viajar a los Estados Unidos por motivos laborales también requieren este documento, que además otorga el derecho a asistir a reuniones, conferencias y convenciones, así como para participar en cursos y negociar y firmar contratos.

Si estás planeando un viaje y estás interesado en ponerte al día sobre este documento, a continuación repasaremos las claves y consejos más importantes a la hora de comenzar tu solicitud.

¿Cómo adquirir el ESTA correctamente?

Aquellos turistas que quieran viajar a Estados Unidos podrán rellenar el ESTA hasta tres días antes de su vuelo. Sin embargo, expertos y agencias de viajes no recomiendan dejar este procedimiento para el último momento, ya que puede la administración puede tardar unas 72 horas en aprobar o denegar dicha solicitud.

Debes saber que el ESTA es un permiso que proviene del DHS (Department of Homeland Security), el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y por esta razón debe solicitarse mediante un procedimiento electrónico específico. Este formulario se solicita online y puede completarse telemáticamente, aunque algunos viajeros decidan acudir a la embajada americana para solicitar ayuda complementaria.

Creado para hacer de los viajes a Estados Unidos un proceso seguro, este permiso se solicita a los viajeros procedentes de múltiples países de manera obligatoria desde 2009. Para su adquisición, será necesario un pasaporte válido, un número de teléfono, un domicilio y una dirección de correo electrónico en la que recibir su

permiso aprobado.

El precio estimado del ESTA es de 21 dólares si lo completas por tu cuenta, y aproximadamente de unos 50 dólares si decides contar con el apoyo de una agencia. Sin embargo, ambas cantidades pueden variar según las circunstancias, situación e intereses del viajero. En esta línea, expertos recomiendan prestar atención cuidado a la hora de elegir de una agencia, y aconsejan encontrar una plataforma adecuada, transparente y honesta debido al número de estafas que se registran a la hora de solicitar una solicitud.

Independientemente del motivo de tu trayecto a los Estados Unidos, el documento ESTA es válido durante un período de dos años o hasta la expiración del pasaporte del viajero durante el registro.

Consejos para recibir el ESTA a tiempo

'¿Cuánto tarda el ESTA USA?' es una de las búsquedas más recurrentes entre los viajeros que emprenden su primer viaje hacia el continente americano. La tramitación del expediente tiene un plazo de respuesta de 72 horas a partir del pago. Sin embargo, se recomienda completar la solicitud con especial cuidado y detalle, ya que, si la administración rechaza su solicitud, el plazo para volver a intentarlo se alarga hasta los 10 días.

Si has seguido los pasos correctamente y no has dejado este proceso para última hora, lo más habitual es que recibas tu ESTA en el tiempo esperado. Si la respuesta es negativa, significa que probablemente haya ocurrido algún error con tu solicitud y/o documentación. Para que esto no ocurra, expertos y profesionales del turismo han divulgado, durante años, algunos consejos simples para evitar errores en esta solicitud.

El primero de estos tips es iniciar el proceso, al menos, dos semanas antes del comienzo del itinerario. Por otro lado, se debe revisar si el banco ha validado el pago de los gastos de expediente, y comprobar si el cheque ha sido depositado correctamente. Asimismo, se aconseja el pago a través de tarjeta bancaria, fruto de un trámite más seguro, rápido y eficaz. Si no dispones de numero de expediente y existen dudas sobre la validez de tu solicitud, siempre puedes volver a solicitar otro documento, inclinado el proceso de tramitación de nuevo.

Una vez que consigas tu ESTA, debes saber que este documento trae consigo un plazo de dos años para utilizarlo para uno o varios viajes con destino a Estados Unidos. Esto significa que el documento ESTA se vincula automáticamente a tu pasaporte electrónico durante 24 meses, justo en el momento en el que el usuario lo recibe. Como condición, si existe algún cambio en su pasaporte o documentación, el usuario debe notificar esta novedad y solicitar un nuevo ESTA, aunque el plazo de validez no haya expirado.