"La petición de dimisión de Arrimadas es  absurda y fuera de lugar", aseguran en el Grupo Municipal de Cs

Los ediles de la formación liberal en el Ayuntamiento de Salamanca lamentan que los desacuerdos no se hayan resuelto en privado

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha calificado la petición de dimisión de Inés Arrimadas que tuvo lugar el lunes por parte de un sector del partido como "absurda y fuera de lugar". Y es que, una treintena de cargos públicos de la formación se alinearon para crear la plataforma 'Somos Ciudadanos' en la que presionan desde dentro el cese de la líder del partido y proponen la convocatoria de un Congreso Extraordinario para elegir una nueva dirección.

Sin embargo, los ediles de la formación liberal en el Consistorio de la capital charra se posicionan "frontalmente en contra de este tipo de peticiones" y lamentan que los desacuerdos no se hayan resuelto en privado. Dicen estar concentrados en las candidaturas municipales, por lo que piden a los firmantes del manifiesto "que se aparten antes de hacer daño". "Puedo entender que no se sientan representados pero no es el camino", apuntaba Castaño, que vaticina que es una "minoría" sin fuerza suficiente, motivo por el que lo han hecho público.

Por eso, ha manifestado su apoyo a la líder actual del partido, "ha mejorado muchísimo, las dificultades curten". Aún así, se desmarca de sus estrategias previas con el grupo estatal. Afirma haber cometido un error al presentarse a las municipales de 2015 "escondidos tras la pancarta de Albert Rivera" y dicen haber ganado "carácter" como equipo municipal. "Yo estoy más contento ahora mismo con la situación de Ciudadanos que cuando teníamos 58 diputados. Ahora si nos presentamos será con nuestra propia cara". Finalmente, el portavoz de la formación liberal se ha mostrado optimista con la renovación del partido porque, considera, que siguen siendo necesarios: "si es de ley seguiremos y volveremos a tener buenísimos resultados".