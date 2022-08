Premio y castigo

En el mismo escenario, justo antes de empezar la conferencia que se disponía a dar aquella tarde, un hombre atacó a Salman Rushdie y lo apuñaló en el cuello. Inmediatamente fue atendido por los asistentes y organizadores del evento y fue llevado en helicóptero hasta el hospital más cercano, donde se recupera de las heridas que no le segaron la vida, pero sí le dejarán secuelas importantes. Horas después, la policía de Nueva York, emitía un comunicado en el que se afirmaba que el sospechoso ya se encontraba bajo custodia.

Otro ataque para sumar a la lista

Esta no es la primera vez que Rushdie, escritor británico de origen indio, tiene un encuentro cercano con la muerte. En el pasado sus textos, por los cuales ha recibido algunos de los premios más importantes, le han acarreado amenazas de muerte. La vida del escritor de 75 años no ha sido una vida tranquila precisamente. Este ataque se suma a otros intentos de asesinato en el pasado y a la aparición de su nombre en la lista negra de Al-Qaeda.

Algunos datos biográficos y literarios

Salman Rushdie nació en Bombay en 1947 y es el hijo de un exitoso empresario musulmán en el país asiático. A pesar de crecer en este país, se mudó a Inglaterra para continuar sus estudios en Rugby School, una escuela con el mismo nombre del pueblo al que llegó. Sus años universitarios los pasó en King’s College, Cambridge, donde se graduó de historia y antes de decidir quedarse en el Reino Unido, pasó un tiempo en Pakistán con su familia. Su carrera literaria comenzó en 1975 con su novela “Grimus”, una obra que no obtuvo mucha acogida. 6 años más tarde su nombre se haría famoso con “Hijos de la medianoche”. Con esta novela ganó el Premio Booker y comenzó a afianzar su estilo de realismo mágico mezclado con ficción histórica, que también se ve reflejado en su siguiente obra de 1983, “Shame”. En 1987 tomó un rumbo distinto al escribir no ficción sobre Nicaragua en “La sonrisa del jaguar”.

Salman Rushdie y Los versos satánicos

Hasta ese momento la vida de Salman Rushdie no había estado en tanto peligro, como lo estaría después de 1988. Durante ese año publicó su libro más controvertido: “Los versos satánicos”. Uno de los personajes de su cuarta novela presenta características asociadas a las del profeta islámico Muhammad, lo que no solo causó la ira y descontento de la comunidad religiosa, también desató una serie de atentados y ataques contra el autor cuyas palabras consideraron blasfemas e irrespetuosas contra su religión. Desde su publicación ha estado prohibido en Irán y en India recibió el mismo trato al ser tomado como discurso de odio. El escritor respondió a las acusaciones mediante una columna en la que se refería al profeta como “uno de los genios más grandes de la historia” y argumentó que su novela no era anti-religiosa debido a que la doctrina islámica sostiene que es humano y bajo ninguna circunstancia perfecto. “Es un intento de escribir sobre la migración, sus tensiones y transformaciones”, escribió en su columna. Las palabras escritas por Rushdie tuvieron tanto impacto que en 1989 el líder iraní Ayatollah Ruhollah Khomeini emitió una fetua, o pronunciamiento legal, en el que ordenaba la muerte de Salman Rushdie. Así comenzó su vida con un objetivo de tiro en su espalda y una recompensa por su cabeza, que lo obligó a vivir con protección de la policía durante varios años. La controversia por su libro se extendió hasta el punto de que Irán rompió relaciones diplomáticas con el Reino Unido a causa de esto. En una entrevista afirmó que: “Francamente, desearía haber escrito un libro más crítico” y “Estoy muy triste de que haya sucedido. No es cierto que este libro sea una blasfemia contra el Islam. Dudo mucho que Khomeini o cualquier otra persona en Irán haya leído el libro”.

Premio y castigo

El primero en intentar cumplir la misión fue Mustafa Mahmoud Mazeh, en 1989. Sin embargo, la bomba con la que planeaba asesinar a Rushdie explotó antes de tiempo y el autor del crimen murió en el proceso. A Mazeh se le considera “El primer mártir en morir en una misión para matar a Salman Rushdie“. Tanto el pronunciamiento de la autoridad islámica, como la publicación del libro causaron protestas a lo largo y ancho del mundo en la comunidad musulmana. Se realizaron quemas de libros y atacaron librerías en diferentes países. A pesar del peligro en el que se encontraba Rushdie, hacía apariciones publicas en concierto de la banda U2. Una solución parcial llegó en 1998 cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ambos países con la precondición del líder del país asiático, Mohammad Khatami, quien afirmó que “ni apoyarían ni obstaculizarían las operaciones de asesinato a Rushdie”. El tema de la recompensa por su asesinato no murió ahí. durante años diferentes líderes religiosos aseguran que la fetua sigue vigente. El pasado viernes día 12 quedó claro que matar a Salman Rushdie tiene premio, y escribir Los versos satánicos, castigo. Y no parece que la mayoría de escritores se hayan quejado mucho…