Soñando con migajas, y la ayuda de amigos del alma

Vengo diciendo desde hace tiempo que, en mi humilde opinión, necesitamos repensar el país, Constitución incluida. Se van acumulando circunstancias, desgraciadas habitualmente, evidenciando no solo la necesidad sino también la urgencia. La llamada España Vaciada, una consciente despoblación rural, con los imponentes incendios de este verano lo vuelve a poner de manifiesto. Pero, por supuesto, no ha provoca un debate mínimamente juicioso sobre ello entre la más protagonista clase política o muchos medios de comunicación dominantes.

Meses atrás el Gobierno manifestó la intención de instalar organismos del Estado de nueva creación fuera de Madrid, en un contexto de cierta preocupación por lo antes mencionado. Casualmente lo olvidó con el substancial Centro Nacional de Neurotecnología. Así, la madrileña Universidad Autónoma será agraciada con 100 millones de euros en iniciativas investigadoras, 30 millones por transferencia de conocimiento y más de 250 investigadores contratados, tras una inversion de 250 millones en 15 años. La propia pedigüeña Comunidad de Madrid aportará también 80 millones en 15 años. Mientras, la Junta de Castilla y León presentó a Salamanca… fuera de plazo. Supongo eso explica la falta de protestas, y el ocultismo sobre la propuesta presentada (¿quizás a la altura de su financiación del salmantino Centro del Cáncer?).

Ahora van a crear el Centro Nacional de Salud Pública, al que también nos va a postular la Junta. Confiemos que esta vez ese dechado de eficacia de la coalición PP-Vox vea la fecha límite de plazo. Sorprendentemente sus tan admirados amigos madrileños se ofenden con el Gobierno al volver a su idea de no concentrar más en Madrid, reprochando el Consejero Enrique López a Pedro Sánchez su "odio a los madrileños". No hay nada como ser amigo de patriotas tan solidarios con el resto de España. Dadas las circunstancias de cada región, cualquier cosa es esencial para el pozo sin fondo de Madrid y no para los demás.

Volviendo a la falta de debate sobre el grave problema territorial, y otros aspectos relacionados como el ambiental, ha pasado un tanto desapercibido el pequeño trabajo del Banco de España “La accesibilidad presencial a los servicios bancarios en España: comparación internacional y entre servicios.” Contiene un apartado sobre “La accesibilidad a distintos tipos de servicios en la España rural” con unos reveladores mapas sobre falta de servicios en el mundo rural. Para el tema concluyen “Castilla y León y Cantabria destacan, en términos generales, como las regiones con un mayor diferencial entre la accesibilidad presencial a los servicios bancarios y la relativa a otros servicios.”

No es el primer trabajo del Banco de España, y existe otra multitud más de muy diversos orígenes, pero el tiempo pasa sin plantearse de verdad afrontar el grave problema. Con la aquiescencia de demasiados electores. Y con amigos como los de la Comunidad de Madrid no tardaremos mucho en decir aquello de “el ultimo que apague la luz”. Tras succionar las rentas y terminar de absorber a la gente, así tendrán menos inconvenientes para quedarse también con toda la energía que no producen, o la cada vez más escasa agua. ¿Apostamos a si Salamanca sacará algo de esta historia?, pero qué malo era Zapatero….